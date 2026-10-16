Česko a další státy prosadily do závěrů summitu EU nové požadavky na ETS 2

Několika členským státům Evropské unie včetně Česka se do závěrů summitu EU podařilo dostat novou výzvu Evropské komisi, aby znovu vyhodnotila dopady systému emisních povolenek ETS 2. Vyplývá to z konečných závěrů prvního dne jednání, který proběhl ve čtvrtek. Evropská rada rovněž nově výslovně zdůraznila, že v rámci přezkumu systému ETS je třeba omezit kolísání cen emisních povolenek a zmírnit jejich dopad na ceny elektřiny.
O obě změny usilovaly země Visegrádské skupiny (V4), tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, které v požadavcích podpořily také Itálie a Řecko.
„Evropská rada vyzývá Evropskou komisi, aby znovu posoudila dopady systému ETS 2, zejména jeho nastavení a ochranné mechanismy,“ stojí nově v článku 8 závěrů summitu. Přibyl rovněž nový článek 7 týkající se takzvané rezervy tržní stability (MSR), která pomáhá regulovat nabídku povolenek na trhu a zmírňovat její výkyvy. „Evropská rada vyzývá spolunormotvůrce, aby urychlili probíhající legislativní proces týkající se rezervy tržní stability s cílem zmírnit nadměrné kolísání cen,“ uvádí text.
Komise už dříve tento rok předložila určité úpravy systému emisních povolenek a rovněž rezervy tržní stability, čeští představitelé ale opakovaně uváděli, že tyto úpravy jsou nedostatečné. Nyní o těchto navrhovaných změnách jedná i Evropský parlament.
Představitelé jednali o vysokých cenách energií
Prezidenti a premiéři začali na summitu jednat o vysokých cenách energií již ve čtvrtek dopoledne, jednání se ale protahovala a následně bylo rozhodnuto, že se k tématu energií vrátí ještě později večer. Namísto toho pak odpoledne začali debatovat o návrhu nového sedmiletého rozpočtu EU od roku 2028.
Český premiér Andrej Babiš (ANO) již dříve uvedl, že bude prosazovat další změny systému emisních povolenek ETS, a při příchodu na čtvrteční jednání uvedl, že za V4 předloží změny v závěrech Slovensko, které nyní skupině předsedá.
Podle informací ČTK požadovaly státy V4 tři změny v závěrech, z nichž dvě byly podle všeho splněny a třetí částečně. Původně se totiž hovořilo o tom, že by chtěly do závěrů prosadit i výzvu Evropské komisi k přehodnocení systému ETS 2 a odkladu jeho zavedení nejméně do roku 2030. Proti se ovšem postavilo Německo i další státy.