Irsko chce snížit rozpočet EU na 1,62 bilionu eur, dotknout se to má i bezpečnosti

Irské předsednictví navrhuje snížení příštího sedmiletého rozpočtu EU na 1,622 bilionu eur (asi 39,5 bilionu korun). Evropská komise loni v červenci navrhla rozpočet v objemu 1,763 bilionu eur (asi 42,9 bilionu korun), rovněž v cenách roku 2025. Irský návrh je tak přibližně o osm procent nižší než původní návrh Komise. Největší snížení se týká kapitoly určené na konkurenceschopnost, prosperitu a bezpečnost. Podle irského ministra pro evropské záležitosti Thomase Byrna jde o vyvážený návrh.
Irsko v sobotu představilo nový přepracovaný takzvaný vyjednávací rámec, který je ještě nižší než ten, který oznámilo v červnu kyperské předsednictví. To hovořilo o rozpočtu v objemu 1,73 bilionu eur (41,8 bilionu korun).
Méně peněz má jít kromě na bezpečnost nebo konkurenceschopnost i na kohezi a zemědělství a na kapitolu Global Europe (Globální Evropa), z níž se financuje vnější činnost EU, včetně rozvojové spolupráce a podpory sousedních regionů. Agentura DPA však poznamenala, že zemědělství a kohezní politika, zůstaly víceméně nedotčeny.
Vyjednávání o rozpočtu se konají právě v těchto týdnech a sedmnáct členských zemí Evropské unie včetně Česka v dopise již dříve varovalo před škrty v zemědělství a regionálních dotacích. Postavily se tak proti postoji Německa, Nizozemska či Dánska, které naopak podporují snížení unijního rozpočtu a za priority považují zejména konkurenceschopnost, bezpečnost a obranu.
„Nový vyjednávací rámec je nepřijatelný. Celkový objem musí být výrazně snížen,“ reagovala v sobotu na návrh švédská ministryně pro evropské záležitosti Jessica Rosencrantzová. „Čísla, která byla předložena, stále představují naprosto neúnosný nárůst, a proto jsme od dohody ještě velmi daleko,“ dodala. Švédsko bude podle ní i nadále usilovat o lepší rozpočet, nikoli o větší rozpočet.
Nový návrh rozpočtu na roky 2028 až 2034 bude jedním z hlavních témat říjnového summitu EU, který začíná příští čtvrtek v Bruselu. Česko bude na schůzce zastupovat premiér Andrej Babiš (ANO). Ten po zveřejnění kyperského návrhu rozpočtu uvedl, že je lepší než návrh Evropské komise, nicméně dodal, že Praha s ním stále není spokojena.
„Čeká nás ještě dlouhá cesta“
„Rámec, který dnes (v sobotu) představujeme, počítá se snížením navrhovaného rozpočtu o 141 miliard eur (3,4 bilionu korun) oproti původnímu návrhu Komise, přestože jeho celkový objem zůstává výrazně vyšší než v současném víceletém finančním rámci,“ uvedl irský ministr pro evropské záležitosti na tiskové konferenci v Bruselu.
Návrh je podle Byrna výsledkem intenzivních jednání, která irské předsednictví vedlo s členskými státy a institucemi EU v posledních třech měsících, a „mohl by pomoci překlenout řadu rozdílů mezi členskými státy“.
„Jsme si vědomi toho, že návrh v této fázi nikdy nemůže splnit požadavky všech stran a že nás čeká ještě dlouhá cesta. Tento vyjednávací rámec má sloužit jako katalyzátor, který tento proces urychlí a dovede k závěru s ohledem na zájmy evropských občanů,“ prohlásil ministr Byrne. „Doufáme, že přiměje členské státy soustředit se na oblasti, v nichž je zapotřebí dalšího kompromisu, abychom dosáhli dohody do konce roku,“ dodal.
Revidovaný vyjednávací rámec podle irského ministra reaguje na požadavky většiny členských států, aby byla chráněna společná zemědělská politika a kohezní politika jako zásadní politiky EU zakotvené ve smlouvách. Objem výdajů v kapitole věnované konkurenceschopnosti se oproti současnému unijnímu rozpočtu podle Irů více než zdvojnásobuje. „Je to jednoznačný signál našeho odhodlání investovat do budoucí konkurenceschopnosti Evropy a podporovat evropskou prosperitu a tvorbu pracovních míst,“ uvedl Byrne.
Byrne rovněž zdůraznil, že vzhledem k jednoznačnému postoji téměř všech členských států zůstávají v návrhu zachovány prostředky na obnovu a rekonstrukci Ukrajiny.
Předseda Evropské rady António Costa doufá, že bude dohoda o příštím sedmiletém rozpočtu EU uzavřena do konce roku. Podle agentury DPA ale není jasné, zda nový návrh uspokojí Německo a další čisté plátce do unijního rozpočtu, včetně Nizozemska, Švédska a Rakouska, které požadovaly snížení rozpočtu o několik set miliard eur. Anonymní unijní diplomat podle německé agentury už označil irský návrh za zklamání a uvedl, že není ani zdaleka základem pro možnou dohodu.