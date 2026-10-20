Drony zabily v oblasti Abyei mezi Súdánem a Jižním Súdánem desítky lidí, píše Reuters


20. 10. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Nejméně 73 lidí zabily v pondělí drony na tržišti v oblasti Abyei mezi Súdánem a Jižním Súdánem. Agentuře Reuters to řekl místní dočasný ministr informací Yohana Akol Ngor, podle něhož za útokem stála súdánská armáda. Tvrzení ale podle agentury ničím nedoložil. Region Abyei si nárokují Súdán i Jižní Súdán.

Ministr také uvedl, že „zhruba 19 lidí“ utrpělo zranění. O více než dvou desítkách zraněných informovala charitativní organizace Lékaři bez hranic, jejíž pracovníci je ošetřují v blízké nemocnici. Někteří lidé mají kritická zranění, další popáleniny.

Širší oblast poblíž hranic obou států je místem podobných úderů opakovaně. V neděli si útoky bezpilotních letounů na jihu Súdánu vyžádaly na 80 obětí.

V Súdánu přes tři a půl roku zuří občanská válka mezi armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF). Podle OSN bylo v první polovině letošního roku při dronových útocích obou stran zabito více než 1100 lidí.

Od roku 2011, kdy Jižní Súdán získal nezávislost, působí v regionu Abyei kvůli napjaté bezpečnostní situaci mírová mise OSN (UNISFA).

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