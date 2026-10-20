Členové jihomoravské TOP 09 přecházejí k lidovcům. Koordinovaná akce, míní Havel

Krajský předseda TOP 09 v Jihomoravském kraji Marek Sovka se rozhodl stranu opustit a přidat se ke KDU-ČSL. Stejně se zachovají i někteří další členové jihomoravské TOP 09. Podle Sovky stranu opustí asi 30 lidí, z nichž se někteří plánují přidat k lidovcům. Řekl to v úterý na brífinku v Brně. Jihomoravský hejtman a šéf lidovců Jan Grolich rozhodnutí přivítal. Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel míní, že jde o Grolichovu koordinovanou akci.
„K dnešnímu dni ukončuji své členství v TOP 09. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale nastal čas posunout se dál,“ řekl v úterý dopoledne Sovka. Dodal, že chce podpořit Grolicha, se kterým mají stejné názory na řadu věcí. „Cítím, že vedle něho vzniká něco, co je nadějí a příležitostí pro českou politiku,“ vysvětlil Sovka. Podle něj je další osud krajské TOP 09 v rukou jejích regionálních místopředsedů.
„Snažil jsem se vždy hájit barvy TOP 09 profesionálně, ale v poslední době jsem ztratil víru, že za současného stavu jde tuto stranu znovu nastartovat,“ řekl zastupitel Jihomoravského kraje Michal Doležel, který také ukončil své členství v TOP 09 a přešel k lidovcům. V Grolichovi vidí člověka, který dělá politiku moderním způsobem a tak, že překračuje hranice kraje.
Grolich rozhodnutí přivítal. „Když vidíte lidi, kteří pracovali pro politickou stranu a vidí v mém působení novou energii a smysl pro českou politiku, těžko se nachází slova. Jejich rozhodnutí bylo těžké, není jednoduché odejít,“ je přesvědčený Grolich. Doplnil, že od sjezdu lidovců se ke straně přidalo zhruba 470 členů, od říjnových komunálních voleb jich přibylo přes 130.
Havel vidí za odchodem jihomoravských členů TOP 09 koordinovanou akci šéfa lidovců Grolicha. Dodal, že to jde proti snaze opozice spojit se proti vládnoucímu hnutí ANO.
TOP 09 má v krajském zastupitelstvu čtyři zastupitele, z nichž všichni jdou do klubu lidovců a tři z nich do strany vstupují. Kraj vede koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Starostů pro jižní Moravu. V zastupitelstvu mají 35 mandátů z 65, z nich 31 připadá na SPOLU.