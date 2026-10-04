Le Penová podpořila Bardellu. Riskuje poškození své prezidentské kampaně


před 59 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Marine Le Penová se jednoznačně postavila za předsedu své strany Národní sdružení Jordana Bardellu. Znovu jej podpořila i poté, co reportéři serveru Mediapart předložili další důkazy o tom, že politik na sociálních sítích před třinácti lety zveřejnil antisemitské výroky. Bardella to dál vehementně popírá.

Bardella se měl stát novou tváří strany. Přivedl do ní spoustu mladých lidí a začal měnit její charakter. Teď mohou jeho slova výrazně ohrozit historický úspěch Národního sdružení. Francouzský investigativní server v pondělí zveřejnil snímky zpráv z roku 2013, které připisuje právě Jordanu Bardellovi. Politik výroky typu, že všechny banky vlastní Židé, kategoricky odmítá a na Mediapart už podal žalobu.

„Co nejdůrazněji, s naprostou rozhodností a zcela kategoricky popírá, že by kdy něco takového řekl. Je naprosto ostudné mu taková tvrzení připisovat,“ uvedl právní zástupce Jordana Bardelly David Dassa-Le Deis.

Novináři z Mediapartu si za tvrzením stojí. Ve čtvrtek předložené další důkazy jsou podle nich jednoznačné a potvrzují, že se Národní sdružení své antisemitské minulosti zcela nezbavilo. Byť Marine Le Penová vyloučila vlastního otce ze strany po jeho výroku, že plynové komory jsou jen detailem druhé světové války, za který byl vůdce tehdejší Národní fronty i odsouzen.

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„Když špatný příklad přichází až z nejvyšších míst, může inspirovat k násilí i další lidi, kteří vyrůstají v prostředí, kde je politické násilí běžné,“ uvedl Fabrice Arfi z investigativního týmu Mediapartu.

Podle deníku Le Monde měli zejména mladí lidé kolem Bardelly dříve blízko k Alainu Soralovi, esejistovi a politickému aktivistovi, který byl v minulosti za své antisemitské výroky a konspirační teze několikrát odsouzen. Marine Le Penová, která v předvolebních průzkumech v boji o prezidentský úřad jasně vede, teď Bardellovi přesto vyjádřila jasnou podporu. „Jordanovi naprosto důvěřuji,“ řekla Le Penová.

Podle scénáře Národního sdružení platí, že pokud se Marine Le Penová dostane do Elysejského paláce, jmenuje Bardellu předsedou vlády. Svou podporou teď riskuje, že jeho aféra začne zatěžovat i její vlastní prezidentskou kampaň.

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