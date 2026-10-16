Pavel oznámil, že dal statisíce za Maroko a návrat k volbám z vlastních peněz

Prezident Petr Pavel zaplatil za cestu na dovolenou v Maroku 3750 eur (91 tisíc korun) a za zpáteční let kvůli účasti v komunálních volbách 15 tisíc eur (365 tisíc korun) ze svých vlastních peněz. Uvedl to v prohlášení, které zveřejnila Kancelář prezidenta republiky (KPR). Pavel zdůraznil, že KPR jeho soukromou cestu neplatila ani neorganizovala. Do Česka se vrátil běžnou linkou ve čtvrtek.
Kvůli údajnému podezření, že cestu prezident neplatil jen ze svých peněz, žádali vysvětlení koaliční poslanci. Pavel nyní sdělil, že chce uvést na pravou míru otázky, které se objevily v souvislosti s cestou v době pobytu, kdy na ně nemohl odpovídat.
„Svá slova považuji za důležitá z hlediska transparentnosti a otevřenosti, z hlediska politického ovšem odmítám zasahování do svého soukromí,“ napsal na sociální síti X.
Pavel odjel na dovolenou předminulý pátek spolu s dalšími účastníky expedice v marocké poušti soukromým letadlem, které podle serveru iDNES.cz patří miliardáři a zakladateli skupiny Creditas Pavlu Hubáčkovi. Prezidentův mluvčí Vojtěch Šeliga serveru sdělil, že náklady na letadlo výpravy účastníci rozdělili mezi sebe.
„Cestoval jsem letadlem, které bylo pronajato pro potřeby týmu Fesh Fesh, který se účastnil závodu Rallye du Maroc. Volná místa na palubě nám organizátoři nabídli. Využil jsem nabídky a souhlasil s úhradou ceny, která vycházela z podílu za mé sedadlo ve výši 3750 eur,“ prohlásil v pátek Pavel.
Přiznání chyby
Do vlasti se prezident nakrátko vrátil v pátek po kritice veřejnosti, koaličních i opozičních politiků, že se kvůli soukromé dovolené nezúčastní obecních voleb v Černoučku na Litoměřicku, ačkoli v minulosti vyzýval k účasti ve volbách, zvláště komunálních.
Původně avizovanou absenci u voleb uznal jako chybu, ze které se poučil. „Za tuto cestu jsem uhradil z osobních prostředků patnáct tisíc eur. To byl můj podíl na celkové platbě,“ sdělil Pavel.
Pro cestu na volby využil let soukromé marocké přepravní společnosti, uvedl. „Zajištění letu se ujal jeden z účastníků naší výpravy Tomáš Šebek, který mě spolu s Pavlem Kubíčkem a příslušníkem ochranné služby na cestě doprovázel,“ dodal prezident. Pro zpáteční cestu z Maroka tento čtvrtek zvolil běžnou linku. „Věřím, že tímto je záležitost vysvětlena a uzavřena,“ napsal.