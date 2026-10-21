Vláda plánuje koupit další letadla, kterými létají vládní představitelé, píší Seznam Zprávy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Vláda plánuje nakoupit další letadla, kterými létají na zahraniční cesty vládní představitelé, řekl Seznam Zprávám (SZ) ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Letka 24. základny dopravního letectva, která má vládní letouny na starosti, má v současnosti pro tyto účely k dispozici dva airbusy A-319CJ. Součástí armádní letky jsou od roku 2007, Česko za ně tehdy zaplatilo asi tři miliardy korun. Zůna uvedl, že armáda by měla obdržet celkem čtyři letadla.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí po jednání kabinetu řekl, že Česko by mohlo nakoupit do vládní letky jeden letoun L-410. Možný nákup má podle něj na starosti ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Zároveň podle premiéra bude vláda uvažovat o nákupu nových letounů, které by se využily například pro mise či repatriace. Časový horizont nákupu Babiš neupřesnil, uvedl pouze, že čím dřív, tím líp.

„Budeme pořizovat letouny této kategorie (jako airbusy A-319CJ, pozn. redakce SZ) a chtěli bychom také pořídit i letoun menší kategorie, takzvaný business jet,“ řekl ve středu Zůna Seznam Zprávám. Armáda podle něj k tomu koupí rovněž menší letadlo typu L-410 určené na kratší vzdálenosti. Zůna dodal, že Armáda České republiky zpracovává specifikace. Konkrétní termín, kdy by armáda mohla nové stroje dostat, ministr nechtěl předjímat.

Loni v prosinci kolegium ministra obrany schválilo modernizaci airbusů za 1,17 miliardy korun. Podle dřívějších informací ministerstva je modernizace nezbytná pro zachování letové způsobilosti letounů a jejich další využití.

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Budova ministerstva obrany

Závada při cestě ministra po Asii

Minulý týden měl jeden vládní letoun při podnikatelské cestě ministra dopravy Ivan Bednárika (za SPD) do Střední Asie závadu v ázerbájdžánském Baku. Závadu se podařilo opravit, letoun je plně provozuschopný a zpět v České republice, uvedla dříve mluvčí armády Zdeňka Sobarňa Košvancová.

Ministr s podnikatelskou misí pak z Baku musel do Kyrgyzstánu letět narychlo komerční linkou. Stav letounů kritizoval na síti X například viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

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