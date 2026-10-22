NATO umožní Ukrajině nakupovat zbraně přes svou agenturu, píší FT


před 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Severoatlantická aliance (NATO) umožní Ukrajině nakupovat zbraně, munici a vojenské vybavení prostřednictvím své centralizované agentury, napsal ve čtvrtek list Financial Times (FT). Krok podle něj umožní Kyjevu získávat obranné prostředky rychleji a levněji.

„Ukrajině to poskytne možnost využít strukturovanější rámec k čerpání široké škály kapacit, které nabízíme – odborné znalosti v oblasti zadávání objednávek, podpůrné služby a přístup k zavedené průmyslové základně,“ popsala Jacqueline Borsboomová z agentury Severoatlantické aliance pro poskytování podpory a pořizování výzbroje (NSPA).

Krok přichází v době zhoršujících se vztahů mezi USA a Ukrajinou poté, co americký prezident Donald Trump tento měsíc oznámil dohodu s ruským vládcem Vladimirem Putinem o vývozu ruské nafty s cílem snížit ceny pohonných hmot v USA před blížícími se volbami do Kongresu.

Kyjev si zároveň stěžoval na narušení sdílení některých zpravodajských informací a na omezení využívání družicového systému Starshield, který ukrajinská armáda využívá ke komunikaci na bojišti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nicméně uvedl, že na úterním setkání vysokých představitelů v Oslu se účastníci schůzky shodli, že tyto záležitosti chtějí vyřešit.

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