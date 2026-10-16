Mladé lékaře láká do regionů spíš možnost vzdělávání než náborové příspěvky


před 31 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Pomoc zkušenějších kolegů a možnost dalšího vzdělávání. Právě to by nejvíce začínajících lékařů motivovalo k práci v regionech se zhoršenou dostupností zdravotní péče. Upřednostňují to i před jednorázovým náborovým příspěvkem, který často nabízejí kraje nebo zdravotní pojišťovny. Vyplývá to z průzkumu, který si nechala zpracovat Česká lékařská komora.

„Tady je naše ordinace pro dětského lékaře, kterého tady nemáme už přes dva roky,“ ukázala starostka Javorníku Irena Karešová (nez.) prázdnou ordinaci. Město na Jesenicku přitom nabízí její pronájem na rok zdarma, náborový příspěvek milion korun a v nově vznikající čtvrti má pro budoucího lékaře vyhrazený i stavební pozemek. „Zhruba tisíc metrů čtverečních za pobídkovou cenu, 300 korun za metr čtvereční,“ dodala starostka.

Právě výhody spojené s bydlením patří pro mediky a lékaře před atestací k nejzajímavějším materiálním pobídkám. Samotný náborový příspěvek naopak považuje za motivující jen 44 procent mladých lékařů. Pro většinu z nich je důležitější, aby měli i v regionech zajištěnou podporu zkušenějších kolegů.

Školitelé potřebují čas a peníze

„Školitelé, aby mohli školit, potřebují na to mít vyčleněný čas, musí za to mít odměnu,“ řekl prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Podle průzkumu hraje při rozhodování o budoucím působišti roli také to, odkud mladí lékaři pocházejí. „Rámcově polovina lékařů se plánuje vrátit tam, odkud pochází. Praha si udrží tři ze čtyř, naopak, pak máme třeba Karlovarský a Ústecký, kde to není ani polovina,“ poznamenal ředitel NMS Market Research Jakub Bakule.

Právě v těchto krajích se přitom podle výzkumníků projevuje i další negativní faktor – nižší kapacita gymnázií. Z gymnázií přitom pochází většina studentů medicíny.

Zapojit do vzdělávání by se mohly i okresní nemocnice

Největší tuzemská zdravotní pojišťovna nabídla mladým lékařům stipendia za práci v oblastech se zhoršenou dostupností péče. O půl milionu korun se mohli ucházet do pátku. Podmínkou je, že v dané lokalitě zůstanou alespoň pět let. „Přihlášek nám přišlo zhruba sedm desítek, my je průběžně vyhodnocujeme. Zatím to vypadá, že všichni splnili kritéria,“ řekla mluvčí VZP Viktorie Plívová. Pojišťovna přitom vyčlenila peníze pro více než tři stovky zájemců.

„Myslím si, že by měla skončit etapa, kdy se všechno školí pouze ve velkých krajských a fakultních nemocnicích, ale měli bychom se vrátit k tomu, že kmen se dělá i v okresních nemocnicích,“ poznamenal předseda Asociace českých a moravských nemocnic Michal Čarvaš. Tím by se podle něj zvýšila i šance, že mladí lékaři v regionech zůstanou. Změny ve vzdělávání lékařů už připravuje ministerstvo zdravotnictví.

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