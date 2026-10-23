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Rezignoval šéf pražského letiště Lašák


23. 10. 2026Aktualizovánopřed 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Předseda představenstva Letiště Praha Radomír Lašák po zhruba třech měsících rezignoval na funkci z osobních důvodů. Ministerstvo financí na uvolněnou pozici vypíše výběrové řízení, sdělil v pátek mluvčí úřadu David Polák. K jakému datu Lašák z vedení letiště odchází, neuvedl.

„Ministerstvo financí informuje, že stávající šéf Letiště Praha Radomír Lašák se rozhodl z osobních důvodů na svou funkci rezignovat,“ uvedl Polák.

Lašák byl v čele státního podniku od 1. srpna na základě předchozího rozhodnutí ministerstva. Do funkce, ve které vystřídal Jiřího Pose, nastoupil o měsíc dříve, než se zamýšlelo. Tamní odbory kvůli výběru Lašáka vstoupily od 21. července do stávkové pohotovosti, protože se obávaly o další směřování letiště. Spojují ho se zánikem Českých aerolinií (ČSA), které dříve vedl. Výhrady k personální změně ve vedení letiště měla také opozice.

Radomír Lašák
Zdroj: ČT24

Jedna z pěti odborových organizací, které stávkovou pohotovost na letišti vyhlásily, ji v polovině října ukončila. Organizace vedená Markem Sedlákem to odůvodnila neúčelností a nedůvodností dalšího trvání pohotovosti. Další čtyři organizace tehdy o podobném kroku neuvažovaly a ve stávkové pohotovosti zůstaly.

Předchozí vedení letiště dříve kritizovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Ministerstvo v září vypsalo výběrová řízení na dva členy představenstva letiště. Plánuje vystřídat Martina Kučeru a Marka Mastníka, kteří jsou odpovědní za bezpečnost a letecký provoz a za finance a korporátní služby. V srpnu vypsalo i výběrová řízení na tři ředitele. Skončili ředitel interního auditu Filip Zelinger, ředitel corporate governance Jiří Kautský a ředitelka marketingu a komunikace Eva Krejčí.

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Letiště Praha

Audity hospodaření

V srpnu letiště zadalo externí forenzní audit hospodaření za minulého vedení. Podle dílčích výsledků letiště zadalo od roku 2022 do letošního července bez soutěže 267 zakázek v hodnotě zhruba 780 milionů korun. U dalších zakázek v souhrnné hodnotě 3,37 miliardy korun se přihlásil jeden uchazeč nebo letiště oslovilo konkrétního dodavatele. Za stejné období letiště v tendrech vysoutěžilo 959 zakázek za 17,7 miliardy korun.

Letiště Praha zadalo také interní audit, který se týkal náboru ředitele bezpečnosti a bývalého policejního prezidenta Jana Švejdara. Server iRozhlas.cz nedávno uvedl, že Švejdar v prověřování obstál.

Výsledky hospodaření

Společnost Letiště Praha, která provozuje pražské Letiště Václava Havla, zvýšila loni čistý zisk meziročně o 800 milionů na 3,2 miliardy korun. Hrubý provozní zisk (EBITDA) jí stoupl též o 800 milionů na 5,1 miliardy korun. Ruzyňské letiště loni odbavilo 17,8 milionu cestujících, meziročně o 1,4 milionu více.

Opoziční ODS uvedla k rezignaci šéfa letiště, že podle ní nelze přehlédnout odpovědnost premiéra Andreje Babiše (ANO). „Prosazováním Lašáka destabilizoval vedení strategicky důležité firmy,“ tvrdí strana.

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