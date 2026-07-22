Stát by podle Babiše mohl uvést akcie pražského letiště na burzu v roce 2028


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Stát by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) mohl uvést čtyřicet procent akcií pražského letiště na burzu, a to zřejmě v roce 2028. Po vykoupení minoritních akcionářů energetické skupiny ČEZ, kterou chce vláda zestátnit, by to podle něj mohla být další příležitost pro investory, kteří chtějí vkládat své peníze do českých akcií. Babiš sdělil, že letiště je strategické aktivum, které by i po uvedení části společnosti na burzu stát nadále kontroloval.

Záměr uvést podíl pražského letiště na burzu premiér avizoval již dříve. Odbory pražského letiště jsou v současnosti ve stávkové pohotovosti kvůli výběru nového šéfa Radomíra Lašáka. Nejistotu v nich ale vyvolaly i dřívější vyjádření Babiše o částečné privatizaci. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) pak v úterý po setkání s odboráři řekla, že záměr nyní není aktuální a pro tento krok by muselo existovat ekonomické odůvodnění.

„Ta úvaha je o tom, že bychom udělali IPO (Initial Public Offering neboli primární veřejná nabídka akcií) přibližně na čtyřicet procent a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ale pokud k tomu přistoupíme, a já si myslím, že ano, tak bychom to směřovali někam na rok 2028,“ uvedl Babiš.

Dříve oslovení ekonomové a analytici sdělili agentuře ČTK, že případný prodej až čtyřicetiprocentního podílu v Letišti Praha by mohl státu přinést zhruba 25 miliard korun, vzdal by se ale části budoucích dividend. Ekonomický smysl by podle nich nabídnutí akcií mělo pouze tehdy, pokud stát výnos využije na dlouhodobé investice nebo financování strategických projektů. Pokud by se jednalo jen o jednorázové zalepení schodku státního rozpočtu, považují experti takový krok za nevhodný.

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Letiště Václava Havla

ČEZ a letiště

Současná vládní koalice ANO, SPD a Motoristů podle programového prohlášení chce také zestátnit ČEZ, tedy vykoupit její zhruba třicetiprocentní podíl od minoritních akcionářů. Zbývajících přibližně sedmdesát procent firmy stát nyní již vlastní. Vláda to odůvodňuje potřebou uvolnit skupině ruce k investicím. ČEZ po odsouhlasení akcionářů na letošní valné hromadě založila dceřinou firmu s názvem ČEZ Energy, do níž chce vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Společnost si v nové dceřiné firmě ponechá minimálně 51procentní podíl, zbylou část nabídne investorům.

Rozdíl mezi vykoupením podílu ČEZ a uvedením podílu pražského letiště na burzu je podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) zásadní. Minoritní akcionáři energetické skupiny podle něj brzdí další rozvoj společnosti, jelikož jim záleží na výdělku z akcií namísto investic do energetické bezpečnosti. Uvedení části akcií letiště na burzu by ale naopak pomohlo k jeho dalšímu rozvoji, míní.

Společnost Letiště Praha, která provozuje pražské Letiště Václava Havla, zvýšila loni čistý zisk meziročně o 800 milionů na 3,2 miliardy korun. Hrubý provozní zisk (EBITDA) stoupl v roce 2025 také o 800 milionů na 5,1 miliardy korun. Stát jako jediný akcionář Letiště Praha ponechá firmě osmdesát procent z loňského čistého zisku, oznámila v červnu Schillerová.

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