Spojenci uzavřeli koalici s Příbramí zdola, Šancí a Příbramáky pro Příbram

V Příbrami uzavřeli koaliční smlouvu Spojenci, Příbram zdola, Šance pro Příbram-Naše Česko a Příbramáci pro Příbram. Vítězné ANO tak skončí v opozici. Starostkou se má stát lídryně Spojenců Markéta Škodová, posty uvolněných, tedy plně placených místostarostů obsadí Vladimír Král (Šance pro Příbram), Lucie Albrechtová (Příbram zdola) a Marek Školoud (Spojenci).
V sedmičlenné radě města by ještě měli usednout jako neuvolnění radní Petr Kareš (Příbramáci pro Příbram), Simona Luftová (Příbram zdola) a Josef Strejc (Šance pro Příbram).
Čtyřkoalice by měla mít v zastupitelstvu třináct křesel z pětadvaceti. Koaliční smlouvu zástupci stran podepsali ve čtvrtek večer, nyní pracují na programovém prohlášení. Koalice podle nich klade důraz na transparentní správu, rozpočtovou odpovědnost a úzkou spolupráci s občany i městskými částmi.
„Jsem ráda, že jsme dokázali najít shodu nejen na konkrétních prioritách, ale také na způsobu, jakým chceme město vést. Máme za sebou náročná jednání, ale jejich výsledkem je dohoda, která dává Příbrami možnost posunout se dál,“ uvedla Škodová.
V třiatřicetitisícovém městě dosud vládla koalice ANO a ODS, po volbách ale přišla o většinu v zastupitelstvu. ANO má nově v zastupitelstvu osm křesel, proti minulým volbám si o tři mandáty pohoršilo. Druzí Spojenci naopak posílili, získali šest mandátů místo dosavadních čtyř. Třetí Příbram zdola, kterou tvoří Piráti, Zelení a nezávislí, má čtyři zastupitele. ODS má dva mandáty, stejně jako Šance pro Příbram a SPD. Sedmou příčku obsadili Příbramáci pro Příbram s jedním zastupitelem.