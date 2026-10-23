Komunální volbySenátní volby

Spojenci uzavřeli koalici s Příbramí zdola, Šancí a Příbramáky pro Příbram


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

V Příbrami uzavřeli koaliční smlouvu Spojenci, Příbram zdola, Šance pro Příbram-Naše Česko a Příbramáci pro Příbram. Vítězné ANO tak skončí v opozici. Starostkou se má stát lídryně Spojenců Markéta Škodová, posty uvolněných, tedy plně placených místostarostů obsadí Vladimír Král (Šance pro Příbram), Lucie Albrechtová (Příbram zdola) a Marek Školoud (Spojenci).

V sedmičlenné radě města by ještě měli usednout jako neuvolnění radní Petr Kareš (Příbramáci pro Příbram), Simona Luftová (Příbram zdola) a Josef Strejc (Šance pro Příbram).

Čtyřkoalice by měla mít v zastupitelstvu třináct křesel z pětadvaceti. Koaliční smlouvu zástupci stran podepsali ve čtvrtek večer, nyní pracují na programovém prohlášení. Koalice podle nich klade důraz na transparentní správu, rozpočtovou odpovědnost a úzkou spolupráci s občany i městskými částmi.

„Jsem ráda, že jsme dokázali najít shodu nejen na konkrétních prioritách, ale také na způsobu, jakým chceme město vést. Máme za sebou náročná jednání, ale jejich výsledkem je dohoda, která dává Příbrami možnost posunout se dál,“ uvedla Škodová.

V třiatřicetitisícovém městě dosud vládla koalice ANO a ODS, po volbách ale přišla o většinu v zastupitelstvu. ANO má nově v zastupitelstvu osm křesel, proti minulým volbám si o tři mandáty pohoršilo. Druzí Spojenci naopak posílili, získali šest mandátů místo dosavadních čtyř. Třetí Příbram zdola, kterou tvoří Piráti, Zelení a nezávislí, má čtyři zastupitele. ODS má dva mandáty, stejně jako Šance pro Příbram a SPD. Sedmou příčku obsadili Příbramáci pro Příbram s jedním zastupitelem.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

Výběr redakce

Netanjahu nařídil uzávěru Západního břehu Jordánu

Netanjahu nařídil uzávěru Západního břehu Jordánu

10:02Aktualizovánopřed 9 mminutami
Kushner podle nové knihy skrýval transakce s blízkovýchodními státy

Kushner podle nové knihy skrýval transakce s blízkovýchodními státy

před 11 mminutami
Petr Pavel je mezi favority na evropského vyjednavače o Ukrajině, píše The Telegraph

Petr Pavel je mezi favority na evropského vyjednavače o Ukrajině, píše The Telegraph

07:33Aktualizovánopřed 14 mminutami
DouČTo se stalo nejlepším evropským on-line mediálním projektem roku své kategorie

DouČTo se stalo nejlepším evropským on-line mediálním projektem roku své kategorie

před 36 mminutami
Koalice prosadila přednostní jednání o televizních a rozhlasových poplatcích

ŽivěKoalice prosadila přednostní jednání o televizních a rozhlasových poplatcích

09:01Aktualizovánopřed 41 mminutami
Rezignoval šéf pražského letiště Lašák

Rezignoval šéf pražského letiště Lašák

09:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Srbští studenti chtějí v nepředvídatelných volbách porazit Vučiče

Srbští studenti chtějí v nepředvídatelných volbách porazit Vučiče

před 5 hhodinami
Sněmovna podpořila základní údaje rozpočtu na příští rok

Sněmovna podpořila základní údaje rozpočtu na příští rok

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Spojenci uzavřeli koalici s Příbramí zdola, Šancí a Příbramáky pro Příbram

V Příbrami uzavřeli koaliční smlouvu Spojenci, Příbram zdola, Šance pro Příbram-Naše Česko a Příbramáci pro Příbram. Vítězné ANO tak skončí v opozici. Starostkou se má stát lídryně Spojenců Markéta Škodová, posty uvolněných, tedy plně placených místostarostů obsadí Vladimír Král (Šance pro Příbram), Lucie Albrechtová (Příbram zdola) a Marek Školoud (Spojenci).
před 1 hhodinou

ANO, Starostové pro Ostravu a Ostravak podepsali koaliční smlouvu

V Ostravě ve čtvrtek podepsali koaliční smlouvu zástupci vítězného ANO, Starostů pro Ostravu a hnutí Ostravak. Ještě ve středu večer se přitom uskupení srdcOVA tvořené ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a nestraníky pokusilo dohodu zvrátit a nabídlo Starostům pro Ostravu a Ostravaku spolupráci bez ANO. A to včetně místa primátora pro Starosty. Oba možní koaliční partneři ale změnu odmítli. Novým primátorem se má stát lídr ostravského ANO Richard Vereš, jeho prvním náměstkem pak šéf ostravských Starostů Aleš Boháč.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Pokud nebude trojkoalice do listopadu, bude Prahu řídit STAN a SPOLU

Pražský lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček po dopoledním jednání zastupitelského klubu Starostů oznámil, že vyjednávací tým STAN bude rozpracovávat variantu koalice se SPOLU (ODS, TOP 09) a Prahou sobě. Piráti nabídku k případné účasti se Starosty a SPOLU odmítli. Hlaváček rovněž zopakoval, že STAN usiluje o širší koalici. Pokud však trojkoalice nevznikne do listopadového zastupitelstva, budou město řídit Starostové a SPOLU. V radě by ovšem nechali místo pro třetího partnera.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Univerzita Palackého otevřela lékařský kampus s moderním simulačním centrem

Univerzita Palackého (UP) v Olomouci otevřela nový čtyřpodlažní kampus, který budou k výuce využívat studenti lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd. Jeho součástí jsou špičkové simulační centrum, kruhová aula, výzkumné laboratoře a menza. Stavba začala v létě 2023 a vyšla zhruba na 640 milionů korun. Téměř sedmdesát procent nákladů pokryla státní dotace.
před 21 hhodinami

Za vyvezení odpadu do Česka padl v Německu trest 4,5 roku vězení

Na čtyři a půl roku do vězení poslal soud v bavorském Weidenu bývalého jednatele odpadové společnosti Roth International kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu do Česka. Vinným shledal také českého řidiče kamionu, který se na vyvezení odpadu podílel. Jemu soud uložil podmíněný trest dva roky vězení, informoval mluvčí soudu Florian Bauer. V tuzemsku byl odpad nelegálně uložen v Jiříkově na Bruntálsku a v Brně-Horních Heršpicích. Rozsudek není zatím pravomocný a obě strany se proti němu mohou odvolat.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

VideoPolicie zadržela dvojici podezřelou z vykrádání domů na jihu Moravy

Policie zadržela dvojici podezřelou ze série krádeží v obcích pod Pálavou. Žena a muž se podle vyšetřovatelů ubytovali na Břeclavsku a během dvou nocí obešli přes osmdesát domů. Do devíti z nich se dostali. Co všechno odnesli, policisté stále zjišťují. Dvojici dopadli díky kamerovým záznamům.
21. 10. 2026

Třikrát Mucha. Brněnské Národní propojilo epopej, zpěvačku a boudu

Zpěvačka Nikola Mucha, Slovanská epopej Alfonse Muchy a Muchova bouda s rychlým občerstvením. Tuto trojici jihomoravských atributů můžou diváci vidět v nové komedii Národního divadla Brno s příznačným názvem Mucha, Mucha, Mucha. Premiéru má v pátek na scéně divadla Reduta.
21. 10. 2026

V Praze opět platí cenová regulace taxislužeb s taxametrem

V Praze od středy opět platí cenová regulace taxislužeb s taxametrem, a to v původní výši cenového stropu 42 korun za kilometr a sedm korun za minutu čekání. Informoval o tom mluvčí magistrátu Vít Hofman. Důvodem opatření jsou podle něj stížnosti na vysoké ceny. Úřad původní regulaci od října zrušil s tím, že o tom rozhodlo vedení města. To tehdy popřel primátorův náměstek Jaromír Beránek (Piráti) a uvedl, že bude chtít ukončení regulace zvrátit.
21. 10. 2026Aktualizováno21. 10. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

před 17 hhodinami
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

před 21 hhodinami
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026