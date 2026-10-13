Maďarský parlament zrušil právní ustanovení namířená proti LGBT+


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Maďarští poslanci v úterý odhlasovali zrušení právních ustanovení proti LGBT+ komunitě. Pro se vyslovilo 139 z nich, 59 hlasovalo proti, informovala AFP. Ustanovení byla součástí zákona o ochraně dětí, který v roce 2021 přijala předchozí vláda premiéra Viktora Orbána. Zakazovala jakékoliv vyobrazení homosexuality a transgenderových lidí v obsahu pro děti.

Současný předseda vlády Péter Magyar podle AFP před úterním hlasováním plánované změny prezentoval jako posílení ochrany dětí bez ohledu na sexuální orientaci, nikoliv jako obnovu práv komunity LGBT+. Řekl, že díky změnám v zákoně budou maďarské právní normy v tomto ohledu odpovídat předpisům Evropské unie.

Zákon z roku 2021 rozhořčil lidskoprávní aktivisty i lídry napříč EU, jelikož stavěl vztahy mezi osobami stejného pohlaví na roveň se sexuálními trestnými činy na dětech, píše AFP. V roce 2025 byl navíc zákon upraven tak, aby mohl sloužit jako základ pro zakázání pochodů hrdosti, které LGBT+ komunity pravidelně pořádají.

„Skutečnost, že se ruší omezení přístupu k LGBT+ obsahu, je rozhodně důležitým a pozitivním krokem kupředu,“ řekl AFP Tamás Dombos z lidskoprávní organizace Hatter Society. Podle něj existuje ještě mnoho zákonů, které vláda musí upravit, i kdyby jejím jediným cílem v oblasti práv LGBT+ bylo dosáhnout stavu, který v zemi panoval do roku 2020. Jako příklad zmínil zákony neumožňující adopce stejnopohlavním párům nebo neuznávající transgenderové osoby.

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Maďarský pochod hrdosti, který v roce 2025 oficiálně zakázala vláda Viktora Orbána (snímek z 28. června 2025)

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