Na pole u Hořovic navezly kamiony 180 tun odpadu z Itálie, vyšetřuje to policie


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezly v létě kamiony 180 tun drceného plastového odpadu. Jednoho z řidičů se podařilo zadržet přímo ve chvíli, kdy náklad vysypával. Zjistilo se, že nelegální odpad pochází z Itálie a doklady k němu jsou zfalšované. Případem se zabývá policie. Odpad se během měsíce podařilo převézt na přechodné místo, odkud bude vrácen do zahraničí, řekla v úterý novinářům vedoucí oddělení nakládání s odpady Marie Stáňová z krajského odboru životního prostředí a zemědělství.

Náklad na dvě místa v katastrech obcí Cerhovice a Újezd navezlo sedm kamionů, poslední náklad se podařilo zadržet. Zahraniční dopravce do Česka převážel odpad ke zpracování, podpisy odpadového zařízení však byly v dokumentech zfalšované. Falešná byla podle Stáňové i česká přepravní firma, která převoz objednala a zajišťovala. Naopak dopravce podle ní za situaci nejspíš nemohl, protože pouze dostal pokyn, kde má náklad složit.

Podle vzorků šlo o znečištěnou plastovou drť, která mohla při dlouhodobém působení kontaminovat půdu. Obci s řešením situace pomohl kraj, jelikož na to sama neměla kapacity. Místostarostka Věra Eschnerová (SNK Horovize) uvedla, že v Hořovicích se odpadovému hospodářství věnuje jedna úřednice a s podobnou situací neměla zkušenosti.

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Ilustrační foto

„Podařilo se nám dohodnout, že dopravce odklidí část odpadu z pole a část odklizení jsme zajistili my na naše vlastní náklady,“ sdělila Stáňová. Převoz stál desítky tisíc korun, mnohem nákladnější by byla likvidace odpadu. Podle úředníků odpad nemůže být zneškodněn v Česku, protože je nutné ho vrátit do místa původu, tedy do Itálie. To má nyní na starosti ministerstvo životního prostředí.

Jaký trest hrozí pachatelům a případné další podrobnosti, Stáňová nechtěla říct s poukazem na to, že věcí se stále zabývají kriminalisté. Obecně platí, že pokud se správním orgánům podaří zjistit, kdo nepovolený odpad na pozemek navezl, hrozí pachateli pokuta až deset milionů korun.

Více černých skládek

V regionu je podle Stáňové nyní kolem pěti velkých černých skládek, mimo jiné v Hostivici u Prahy. Kamiony tam vozí na pronajatý pozemek zeminu a suť. „Byli jsme tam na kontrole, byl tam jeden jediný člověk, který nesdělil své jméno. Provozovna nebyla označená, jezdily tam kamiony, on si dělal jenom čárečky a nechtěl prozradit, jaké firmy tam jezdí, od koho jezdí a kdo to vůbec provozuje,“ popsala Stáňová. I tímto případem se zabývá policie.

Hejtmanství chce podle radní pro životní prostředí Jindřišky Romby (STAN) iniciovat změny legislativy, které by urychlily odstraňování skládek a posílily pravomoci obcí i krajů v této oblasti. Obce s rozšířenou působností by mohly mít větší pravomoci odstranit skládku i ze soukromého pozemku, nyní musejí čekat na reakci vlastníka, uplynutí správních lhůt a vyhotovení exekučního rozhodnutí. Náklady by pak vymáhaly po odpovědné osobě.

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Ilustrační foto

Likvidaci skládek, u nichž není znám pachatel, by podle Romby měl podporovat Státní fond životního prostředí, a to z poplatků za ukládání odpadu. Hejtmanství také navrhuje, aby kromě obcí s rozšířenou působností udělovaly pokuty za přestupky v této oblasti i kraje, doteď tuto pravomoc nemají. Návrhy zástupci Středočeského kraje předloží na jednání Asociace krajů ČR, snahou bude také otevřít toto téma ve sněmovně.

S nelegálními skládkami se potýkali také v Jiříkově na Bruntálsku a v Brně-Horních Heršpicích. Na obou místech se nahromadilo zhruba 300 tun odpadu. Odpad tam nelegálně vyvážela od června 2024 do ledna 2025 německá firma Roth International. Protože firma na výzvu úřadů odpad neodvezla, převzala odpovědnost za jeho likvidaci regionální vláda Horní Falce. Letos v červnu začal soud s majitelem společnosti a českým občanem z dceřiné firmy v Česku.

Nelegální odpad z Brna začne německá firma odvážet v úterý, uvedlo ministerstvo
Nelegální skládka v brněnských Horních Heršpicích

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Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezly v létě kamiony 180 tun drceného plastového odpadu. Jednoho z řidičů se podařilo zadržet přímo ve chvíli, kdy náklad vysypával. Zjistilo se, že nelegální odpad pochází z Itálie a doklady k němu jsou zfalšované. Případem se zabývá policie. Odpad se během měsíce podařilo převézt na přechodné místo, odkud bude vrácen do zahraničí, řekla v úterý novinářům vedoucí oddělení nakládání s odpady Marie Stáňová z krajského odboru životního prostředí a zemědělství.
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