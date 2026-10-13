Drony zasáhly u pobřeží Bulharska dvě lodě, jedna se potopila, oznámil premiér Radev

Drony zasáhly dvě lodě u bulharského pobřeží Černého moře, informoval v úterý ráno premiér země Rumen Radev s tím, že jedno z plavidel se potopilo. K podobnému incidentu došlo minulé úterý, kdy bezpilotní letouny zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska.
Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského následné vyšetřování vedené společně s bulharským námořnictvem ukázalo, že za útokem stálo Rusko. Radev přitom opakovaně vyzýval k obnovení vztahů s Moskvou.
Loď „Azov Concord“ zasáhly drony a poté se potopila zhruba třicet kilometrů od obce Krapec. Druhou loď „Chelsea 3“ zasáhly tři drony zhruba 27 kilometrů od pobřeží Bjaly. Z Chelsea 3 zachránili patnáct námořníků, píše bulharský server BNT News. Posádku podle agentury Reuters tvořilo sedm Ukrajinců a osm Ázerbájdžánců. Pět členů posádky vyhledalo lékařskou pomoc, nikdo nebyl vážně zraněn. Z potopené lodi zachránili jednoho člena posádky, dodal Radev.
„Je to naprosto nepřijatelné – jde o další útok v bezprostřední blízkosti bulharských teritoriálních vod,“ prohlásil v reakci na nový incident Radev. Bulharský premiér dle serveru svolal bezpečnostní složky. Uvedl rovněž, že neexistují jasné důkazy o tom, kdo útok provedl, avšak „výsledek je ku prospěchu Ruské federace“.
„Co je podstatné a rozdílné proti minulému týdnu, že ony útoky proběhly blíže bulharskému pobřeží,“ uvedl bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza s tím, že zatímco minulý útok se odehrál zhruba 130 kilometrů od bulharského pobřeží, nynější útok pouhých třicet kilometrů.
„Pořád je to ale situace, kdy se nacházíme ve výlučné ekonomické zóně. To znamená – není to přímý útok na územní celistvost. Tedy nemusí být aktivován článek pět Severoatlantické aliance,“ podotkl Bříza. Zmínil, že z výpovědí je patrné, že nešlo o jeden zbloudilý dron, ale o koordinovaný útok. „Je tam potenciál eskalace tím, že incident z minulého týdne nebyl nijak dořešen. Bulharsko nijak zásadně neapelovalo, tak dochází k dalším a dalším útokům,“ uvedl Bříza.
Radev oznámil, že si „k rozhovoru“ předvolá ruskou velvyslankyni v Sofii Eleonoru Mitrofanovovou a že bude hovořit také s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.
Bulharsko nesousedí ani s Ukrajinou, ani s Ruskem, avšak jako člen NATO zaujímá strategickou polohu u Černého moře, kde mají obě země významné přístavy, poznamenává Reuters.