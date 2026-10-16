Sankce zůstanou, zní z EU. Trump má útoky na ruské rafinerie za „ostudné“

Evropská unie nezruší žádné sankce vůči Rusku, dokud Rusko neukončí svou válku na Ukrajině. Při příchodu na summit EU to uvedla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Bruselu poděkoval spojencům za podporu. Podle českého premiéra Andreje Babiše (ANO) Zelenskyj přichází na summit s tím, že nemá peníze a rakety Patriot.
Druhý den summitu má začít diskusí o další podpoře Kyjeva před blížící se zimou, která bude podle mnohých nejhorší od začátku plnohodnotné ruské invaze v únoru 2022. Představitelé zejména pobaltských zemí vyzvali k zesílení tlaku na Rusko a rovněž k zákazu vydávání ruských turistických víz. Státy se budou také zabývat dalšími finančními potřebami Ukrajiny.
Zelenskyj v Bruselu zopakoval, že „nevidí žádné signály, že by Rusko chtělo válku ukončit“. Evropské unii poděkoval, že při Ukrajině stojí. „Vidíme, že Rusko energetické příměří nerespektuje a naopak vyostřuje útoky,“ řekla novinářům von der Leyenová. „Jedna věc je naprosto jasná: nezrušíme žádné sankce, dokud Rusko tuto válku neukončí,“ dodala.
Podobně se vyjádřil i předseda unijních summitů António Costa. „Nyní není doba na ustupování od podpory Ukrajiny. Nyní není čas na uvolnění sankcí proti Rusku. Nyní nastal čas naši podporu zvýšit a zesílit i tlak (na Rusko),“ řekl novinářům.
Kritika dohody Trumpa s Putinem
Americký prezident Donald Trump v pátek prohlásil, že ukrajinské útoky na ruské rafinerie jsou ostudné. V rozhovoru pro média také řekl, že se mu se Zelenským jedná hůř než s s ruským vládcem Vladimirem Putinem.
Postupem Trumpa, který se minulý týden dohodl se šéfem Kremlu na dodávkách více než 300 tisíc tun ruské nafty na americký a světový trh, přičemž v dalších měsících mají následovat další dodávky, by se měli lídři EU v pátek zabývat.
Rozhodnutí Washingtonu vyvolalo kritiku na Ukrajině i v mnohých dalších evropských zemích. „Evropská rada lituje rozhodnutí Spojených států dočasně pozastavit sankce na ruskou naftu,“ stojí nově v poslední verzi závěrů, které má ČTK k dispozici.
Zelenskyj uvedl, že páteční jednání se bude věnovat potřebám Ukrajiny pro letošní i příští rok. Evropská unie bude muset podle estonského premiéra Kristena Michala poskytnout Kyjevu novou půjčku, aby tak zemi pomohla překlenout rozpočtový schodek pro příští rok. „Je to mechanismus, který Evropa použila mnohokrát, takže pro Evropu je to srozumitelný nástroj,“ uvedl.
Ukrajinský ministr financí Serhij Marčenko nedávno uvedl, že napadené zemi nadále pro příští rok hrozí rozpočtový schodek 32,6 miliardy dolarů (705,5 miliardy korun), pro který nemá zajištěné financování.
Babiš je pro půjčku Kyjevu
Podle Babiše by peníze pro Kyjev neměly být součástí budoucího víceletého finančního rámce EU, mělo by se podle něj jednat o půjčku. „Samozřejmě mi i vadí, že v tom evropském rozpočtu je 100 miliard eur pro Ukrajinu, že by tyhle peníze měly být půjčené a neměly by být v rámci toho víceletého finančního rámce, kde členské státy nemají dostatek peněz,“ prohlásil premiér. „Ty peníze by měly být podle mého názoru mimo. V každém případě Česká republika za to nebude ručit,“ dodal.
Unijní lídři se podle něj musí domluvit na dalším postupu ohledně Ukrajiny. „Já si myslím, že všichni chceme mír. Neříkám, že mír znamená akceptovat nějaké ruské představy, ale faktem je, že ta válka trvá, že ta Evropa je mimo a že Trump tím, že udělal ten byznys s Putinem, nás podrazil a musíme něco udělat,“ řekl Babiš.
Evropská unie otevřela tento týden v přístupových rozhovorech s Kyjevem další kapitoly vyjednávání, tentokrát o oblastech vnitřního trhu, konkurenceschopnosti a inkluzivního růstu. „Budeme dělat všechno pro to, abychom otevřeli zbývající dva klastry do konce letošního roku a jsem si jistý, že se nám to podaří,“ prohlásil ukrajinský prezident.
Ukrajina má nyní otevřené čtyři ze šesti tematických celků, takzvaných vyjednávacích klastrů, do nichž je rozděleno celkem 33 kapitol přístupových jednání. Kromě nově otevřených oblastí vnitřního trhu a konkurenceschopnosti a inkluzivního růstu jde o základní otázky, zahrnující mimo jiné právní stát a fungování demokratických institucí, a vnější vztahy. Zbývá otevřít klastry týkající se zelené agendy a udržitelné konektivity a zdrojů, zemědělství a soudržnosti.
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