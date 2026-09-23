Ve škole v Újezdu nad Lesy onemocnělo 240 dětí, některé mají salmonelózu

U několika dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze byla potvrzena nákaza salmonelózou. Uvedla to mluvčí pražské hygienické stanice (HSHMP) Petra Batók. Nemocných je nejméně 240 dětí a deset dospělých. Druhý stupeň a montessori třídy, kde je nemocných nejvíce, kvůli tomu mají dva dny ředitelské volno. Ve čtvrtek a v pátek bude volno platit pro všechny třídy. Škola včetně kuchyně a jídelny se kompletně dezinfikuje.
„Laboratorní vyšetření u čtyř dětí potvrdilo přítomnost salmonely. Pražští hygienici pokračují v pátrání po konkrétním zdroji nákazy. Důležité budou výsledky laboratorních rozborů odebraných surovin ze školní jídelny, které budou k dispozici pravděpodobně v pátek,“ řekla Batók s tím, že počet nakažených se může ještě zvýšit.
Informace HSHMP čerpá z dotazníku, který vyplňovali rodiče žáků i dospělí strávníci jídelny. V úterý, kdy hygienici evidovali 250 nakažených, nebyly vyplněné všechny dotazníky.
Mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs sdělil, že na linku 155 volalo kvůli zažívacím potížím z Újezda nad Lesy dosud 55 lidí, z toho dvacet pacientů převezli do nemocnice. „Dalších 24 bylo po ošetření ponecháno na místě a zbytku jsme poskytli radu po telefonu,“ řekl Kirs.
Ředitelka protiepidemického odboru HSHMP Martina Marešová Blesku řekla, že se může v tomto případě hovořit o epidemii. „Já dělám epidemiologii poměrně dlouho a je pravda, že asi na 250 nemocných jsme se nedostali,“ podotkla.
Křeče, průjem a zvracení
K nákaze salmonelózou podle informací Státního zdravotního ústavu nejčastěji dochází z kontaminovaných potravin, zejména vajec, nedostatečně tepelně opracovaného masa, mražených výrobků obsahujících nepasterizovaná vejce, jako je zmrzlina, nebo nepasterizovaného mléka. Inkubační doba je 13 až 36 hodin.
„Nejčastěji je onemocnění provázeno průjmem, horečkou až 39 stupňů Celsia, křečovitými bolestmi břicha a zvracením, které netrvá déle než sedm dní,“ uvedl SZÚ. Rizikem je nemoc u dětí do tří měsíců věku, starších či těhotných.
Vzorky vajec použitých k přípravě oběda ve škole hygienici odebrat nemohli, protože je kuchaři spotřebovali. „Ve spolupráci s dalšími kontrolními institucemi budou proto hygienici dohledávat konkrétní šarži přímo u dodavatele,“ řekla Batók.
„Velmi vítáme zodpovědný krok pana ředitele, který zajistil sanitaci prostor jídelny a kuchyně odbornou firmou a školu prozatím uzavřel,“ doplnil ředitel HSHMP Vladimír Možíšek. V úterý uvedl, že situaci budou hygienici řešit s nejvyšší prioritou.
HSHMP také připravuje soubor doporučení pro školu i rodiny. „Již nyní epidemiologové důrazně apelují na striktní dodržování zvýšené hygieny v rodinách – především na časté mytí rukou teplou vodou a mýdlem a používání dezinfekce, aby se předešlo přenosu nákazy mezi členy domácnosti,“ řekla Batók.
Tisíce případů ročně
Salmonelóza patří mezi nákazy, které lékaři povinně hlásí SZÚ. Podle jeho statistik letos do konce srpna zaznamenali více než čtyři tisíce případů, což je o několik stovek více než loni do konce srpna. V Praze jich bylo letos 334. Počet hlášených případů letos každý měsíc rostl, zatímco v lednu jich bylo 28, v srpnu už 68.
Před rokem 2020 bylo obvykle v celé republice hlášeno více než deset tisíc případů za rok, v posledních letech méně. V letech 2022 až 2024 kolem sedmi tisíc, loni 5729.