Video„Chtěl vědět, jaké to je, zabít člověka,“ říká oběť dětského násilí v Brně
Odvolací soud bude příští týden rozhodovat o bezprecedentním případu dětského násilí. Dva mladíci – tehdy jim bylo 17 a 14 let – se pokusili podpálit synagogu v Brně. Krátce na to si podle nepravomocného rozsudku vyhlédli bezdomovce, vylákali ho na odlehlé místo a tam ho starší z nich bil až do chvíle, kdy si myslel, že zemřel. Muž ale přežil, Reportéři ČT ho našli a natočili s ním rozhovor. „(Útočník) chtěl asi mít pocit, jaké to je, když zabije člověka,“ řekl Dušan Gábor, který se měl stát mladíkovou obětí. Nakonec utrpěl mnohočetná poranění hlavy, například zlomenou očnici.
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