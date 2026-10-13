V Praze se v pondělí poprvé sešla dvě nová nejsilnější politická uskupení – STAN a koalice Spolu, kterou tvoří ODS a TOP 09. Subjekty by měly v zastupitelstvu většinu, diskutují ale o tom, jestli na magistrát nepřiberou třetího partnera. Rodící se koalici oznámili už v sobotu večer v Brně, dohodu chtějí uzavřít všechny zvolené subjekty s výjimkou hnutí ANO. Výsledky víkendových voleb, v nichž voliči kromě nového vedení měst a obcí vybírali také třetinu Senátu, probrali hosté Událostí, komentářů. Pozvání přijali předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá, šéfka poslanců STAN Michaela Šebelová, předseda klubu Motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný, šéf poslanců SPD Radim Fiala, místopředseda poslaneckého klubu ODS Jiří Havránek a předsedkyně pirátských poslanců Olga Richterová. Diskusí provázel Lukáš Dolanský.
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Bilance: Zemědělská půda kvůli degradaci nezachytává vodu, prohlubuje tak sucho
Česká zemědělská půda dokáže průměrně zadržet pouhých 60 procent vody, kterou by zachytávala, kdyby byla zcela zdravá. Potýká se s dopady dlouhodobého průmyslového hospodaření, úbytkem organické hmoty a narušením své přirozené struktury. Data vychází z údajů Výzkumného ústavu monitoringu a ochrany půdy a expertů, které oslovil reportážní pořad ČT Bilance. Zlepšit kvalitu půdy i retenční potenciál může takzvané regenerativní hospodaření, které ale zatím vláda nepodporuje.
Soud zrušil verdikt v kauze Walderode, postrádá přesnější identifikaci pozemků
Odvolací Krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí Okresního soudu v Semilech v restituční kauze Walderode. Soud žádá přesnější identifikaci více než tisícovky pozemků, o které žádá Johanna Kammerlanderová, vdova po Karlovi des Fours Walderode. Krajský soud výslovně sdělil, že restituce je důvodná a tím se už zabývat nebude, vyplynulo z jeho vyjádření.
VideoZástupci koalice a opozice probrali výsledky komunálních i senátních voleb
V Praze se v pondělí poprvé sešla dvě nová nejsilnější politická uskupení – STAN a koalice Spolu, kterou tvoří ODS a TOP 09. Subjekty by měly v zastupitelstvu většinu, diskutují ale o tom, jestli na magistrát nepřiberou třetího partnera. Rodící se koalici oznámili už v sobotu večer v Brně, dohodu chtějí uzavřít všechny zvolené subjekty s výjimkou hnutí ANO. Výsledky víkendových voleb, v nichž voliči kromě nového vedení měst a obcí vybírali také třetinu Senátu, probrali hosté Událostí, komentářů. Pozvání přijali předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá, šéfka poslanců STAN Michaela Šebelová, předseda klubu Motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný, šéf poslanců SPD Radim Fiala, místopředseda poslaneckého klubu ODS Jiří Havránek a předsedkyně pirátských poslanců Olga Richterová. Diskusí provázel Lukáš Dolanský.
MMF zhoršil výhled tuzemské ekonomiky, letošní růst odhaduje na 1,8 procenta
Mezinárodní měnový fond (MMF) zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt (HDP) se letos podle nové prognózy zvýší o 1,8 procenta, napřesrok by pak měl jeho růst mírně zrychlit na 1,9 procenta. V jarní prognóze přitom MMF předpokládal, že tempo hospodářského růstu bude v obou letech činit 2,2 procenta. Loni dosáhl růst tuzemské ekonomiky 2,6 procenta. U světové ekonomiky pak MMF výhled naopak zlepšil na 3,1 procenta.
VideoSbírka Bílá pastelka pomáhá nevidomým a slabozrakým žít samostatně
Do ulic vyrazily tisíce dobrovolníků na podporu lidí se zrakovým postižením. Sbírka Bílá pastelka odkazuje na bílou hůl, ale symbolizuje také odvahu překonávat překážky a předsudky. Výtěžek pomůže financovat služby, které nevidomým a slabozrakým umožňují žít samostatně. Patří mezi ně například výcvik vodicích psů nebo poskytování speciálních pomůcek, které usnadňují orientaci v prostoru, studium, péči o domácnost i volnočasové aktivity. Od roku 2000 se prodaly už čtyři miliony bílých pastelek. Letos poprvé mohou lidé přispět také prostřednictvím webu Minuta dobra.
Poslanci by měli zahájit jednání o zavedení mimořádné daně na rafinerie
Poslanci by během úterní schůze měli projednat v úvodním kole zavedení mimořádné daně na rafinerie, týkat by se měla letošního a příštího roku. Vláda návrh zdůvodňuje růstem marží rafinerií kvůli situaci na světovém trhu s ropou. Letos by mohla daň přinést podle odhadu kabinetu 5,5 miliardy až devět miliard korun.
Lucemburský soud zablokoval podíly ČEZ v tamních firmách, přiznala společnost
Lucemburský soud zablokoval kvůli kauze Diag Human podíly české polostátní energetické firmy ČEZ v tamních firmách, přes které ČEZ vlastní distributora plynu GasNet. Firma ČEZ to oznámila na svém webu. Na informaci upozornil server Ekonomický deník. Informaci již v únoru přinesl pořad Reportéři ČT, ČEZ ji nyní potvrdil.
Chceme v Praze vládnout společně se STAN, zopakoval Portlík
SPOLU by v Praze preferovalo dvojkoalici se STAN, uvedl v Interview ČT24 jeho lídr Tomáš Portlík (ODS) s tím, že STAN má právo na post primátora. SPOLU má podle Portlíka zájem o gesci financí, nechtěl by však, aby případně Piráti měli na starosti dopravu. Jeho uskupení skončilo ve volbách na magistrát druhé a získalo v 65členném zastupitelstvu sedmnáct mandátů, stejně jako první STAN. Pořad moderoval Jiří Václavek.
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