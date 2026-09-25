Litva s Polskem chystají mezinárodní plán evakuace civilistů

Litva a Polsko připravují mezinárodní plán evakuace civilistů, aby se v případě krize část obyvatel této pobaltské země, ale i Lotyšska a Estonska, mohla přesunout přes polskou hranici. Podle polské agentury PAP to uvedl šéf litevského národního centra pro zvládání krizí Vilmantas Vitkauskas.
Zástupci obou zemí aktuálně vyhodnocují infrastrukturu na hranicích, logistické kapacity a možnosti přeshraniční dopravy. Až se dohodnou na podrobnostech, vznikne konečná podoba plánu, sdělil Vitkauskas.
Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tento týden potvrdil, že jeho země v případě potřeby pomůže s evakuací civilistů z Litvy. „Pomoc civilnímu obyvatelstvu není jen právní povinností, je to také otázka slušnosti a lidskosti,“ prohlásil.
Mobilizační a evakuační cvičení
Litva v pátek zahájila každoroční cvičení reakce na krizové situace, kterého se letos zúčastní i zástupci Polska. Litevci a Poláci budou ověřovat postupy pro evakuaci civilistů přes hranici ve strategickém suwalském koridoru.
Litevské mobilizační cvičení připravuje přibližně tři tisíce úředníků, pracovníků veřejných institucí, samospráv i zástupců firem na situace, jako jsou kybernetické útoky, dezinformace, sabotáže, problémy v energetice a v telekomunikacích. Účastní se ho asi tisíc dobrovolníků.
V sobotu se chystají praktická evakuační cvičení, která se uskuteční například ve Vilniusu nebo v pohraničí s Běloruskem. Agentura PAP připomíná, že pobaltská země už má plán na evakuaci obyvatel v rámci svého území a nyní pracuje na mezinárodním scénáři.
Litva, Lotyšsko a Estonsko bývaly součástí Sovětského svazu. Všechny tři země po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 podpořily napadenou zemi a kvůli vlastním obavám z Ruska mimo jiné zvyšují výdaje na obranu. Všechny mají společné hranice buď s Ruskou federací či s Běloruskem, nebo s oběma. Polsko, které součástí SSSR nebylo, také už léta varuje před nebezpečím ze strany Moskvy.