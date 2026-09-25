Papež na návštěvě Francie promluvil o AI i míru

Papež Lev XIV. v pátek v Paříži varoval před ztrátou lidskosti v době, která podle něho v souvislosti s umělou inteligencí vytváří „ráj strojů“ a kdy lidé stojí před základními otázkami existence. V projevu v Elysejském paláci vyzval papež také k zákazu jaderných zbraní a ochraně života, když kritizoval možnost asistované sebevraždy, kterou letos Francie uzákonila. První den návštěvy Francie zakončil setkáním s mladými na stadionu na předměstí Paříže.
Papež prohlásil, že lidstvo musí dbát o „naši lidskost uprostřed ráje strojů, které pronikají do našeho každodenního života a formují jej“. Lidé by se měli ujistit, že etické otázky nebudou svěřeny AI a že o nich vždy budou rozhodovat sami, uvedl.
Umělá inteligence je pro amerického papeže tématem dlouhodobě. Ve své první encyklice vydané v květnu vyzval k důsledné regulaci AI a rovněž k tomu, aby vývojáři usilovali spíše o společné dobro než o zisk.
Lev v pátek po téměř hodinovém setkání s prezidentem Emmanuelem Macronem v první den své čtyřdenní návštěvy Francie pronesl projev k církevním hodnostářům, politikům a diplomatům. Kromě AI se v něm věnoval také ve Francii velmi diskutovanému tématu eutanazie a asistované sebevraždy, kterou v zemi za určitých podmínek povoluje zákon schválený v červenci parlamentem. Zdůraznil, že právo na život je základem všech lidských práv a mělo by mít vždy přednost před „podniky zaměřenými na zisk“ umožňujícími například asistované sebevraždy či umělé oplodnění.
„Někdy mám obavy z těch společenských trendů, které hrozí proměnit vědu a technologii v podniky zaměřené na zisk, jež prosazují genetické manipulace, umělé oplodnění, obchod s lidskými orgány nebo možnost zařídit si svou vlastní smrt,“ řekl papež.
Návrat téměř po dvou dekádách
Lev do Francie přicestoval po osmnácti letech od poslední papežské návštěvy, kterou absolvoval Benedikt XVI. Před příletem hovořil o tom, že chce cestu využít k šíření mírového poselství.
V Elysejském paláci zopakoval svou dřívější výzvu k zákazu jaderných zbraní a hovořil o tom, že princip jaderného odstrašení pouze vede k novým závodům ve zbrojení. „Mír není rovnováhou moci, spíše je každý den budován prostřednictvím dialogu a spravedlnosti,“ prohlásil. Francie by se v současných konfliktech měla aktivně zasazovat o mír, protože stojí „na straně míru, účinného multilateralismu, respektu k mezinárodnímu právu“, dodal.
Prezident Macron v řeči předcházející papežovu proslovu označil Lvovu návštěvu za velkou čest a prohlásil, že sekulární charakter francouzské společnosti „v žádném případě nepředstavuje odmítnutí náboženství“. V reakci na nedávno vzrůstající počet antisemitských a antimuslimských činů prohlásil, že proti nim Francie bojuje a že v zemi mají stejná práva vyznavači katolického, židovského, muslimského i dalších náboženství.
První návštěva opraveného Notre Damu
Odpoledne papež navštívil sídlo Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), kde hovořil o výchově, technologickém vývoji i o míru. V projevu se pozastavil nad rolí, kterou sehrávají v současné době mezinárodní organizace. „Na jedné straně jsou vybízeny, aby se zabývaly výzvami, které žádný stát nemůže vyřešit sám. Na druhé straně tyto instituce čelí krizi efektivity, a to hlavně v případě, kdy se na dialog pohlíží jako na překážku k akci a ne jako na zdroj míru,“ komentoval papež.
Po návštěvě odjel speciálně upraveným vozem papamobilem do pařížské katedrály Notre Dame. Při cestě pařížskými bulváry hlavu katolické církve zdravily zástupy lidí, podle Vatikánu jich bylo 300 tisíc. Lev XIV. chrám navštívil poprvé po jeho opětovném otevření veřejnosti v roce 2024 po rekonstrukci. Při příchodu ocenil jeho krásu po opravě vyžádané ničivým požárem z roku 2019.
První den návštěvy papež zakončil setkáním k modlitbě s mladými. Podle organizátorů na národní stadion Stade de France v departementu Seine-Saint-Denis přišlo na 80 tisíc lidí do 35 let, kteří začali zaplňovat tribuny mnoho hodin před příchodem papeže kolem devíti hodin večer. Papežovými předskokany byli francouzští zpěváci a hudební skupiny. Mladí hlavu katolíků přivítali zpěvem, skandováním a jásotem, jako by na pódium přišla rocková hvězda, ukázaly záběry z místa.