Kdo má v rukou zbraně, ať je složí, kdo má moc vyvolat války, ať se rozhodne pro mír, apeloval papež Lev XIV. při kázání Urbi et orbi (Městu a světu). Kritizoval lhostejnost vůči válkám a mrtvým, které konflikty způsobují. Vyzval k modlitbám za mír v sobotu 11. dubna.
„Kdo má moc vyvolat války, ať se rozhodne pro mír, mír dosažený dialogem a ne silou,“ prohlásil papež. „Zvykáme si na násilí, vzdáváme se mu,“ dodal. Podle něj ve světě vládne „čím dál silnější globalizace lhostejnosti“. Připomněl tak výraz, který často používal jeho předchůdce papež František.
Františkovo velikonoční kázání Městu a světu bylo jeho posledním veřejným vystoupením před smrtí. Zemřel loni na velikonoční pondělí 21. dubna.
Podle vatikánských médií na Svatopetrském náměstí a v jeho okolí poslouchalo papeže na padesát tisíc lidí. Posluchače poté papež pozdravil v několika jazycích včetně angličtiny, čínštiny, španělštiny, francouzštiny či polštiny.
Pro Lva XIV. se jednalo o první velikonoční Urbi et orbi a třetí od nástupu do úřadu loni 8. května.