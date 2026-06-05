Ukrajinská firma hlásí úspěšný test protibalistické střely

Ukrajinská zbrojní společnost Fire Point tvrdí, že úspěšně provedla plně řízený manévrovací let střely FP-7.X, která má tvořit základ budoucí protibalistické střely FREYJA určené k zachytávání balistických raket. Informovala o tom technická ředitelka společnosti Fire Point Iryna Terechová.
Terechová zveřejnila video z testů a označila zkoušku za mimořádně důležitou. Podle ní šlo o plně řízený manévrovací let rakety FP-7.X.
„Jakkoli se tento cíl dnes může jevit jako nereálný a ambiciózní, děláme vše, co je v našich silách, a ještě víc, abychom jej co nejdříve naplnili a Ukrajina mohla svůj vzdušný prostor uzavřít sama,“ napsala na síti X.
Dále uvedla, že státy často prohrávají války už ve svých institucích, laboratořích a výrobních odvětvích – celých deset let předtím, než boje skutečně začnou. Podle ní si země, která roky nedostatečně financuje technické vzdělávání, omezuje výzkum a spoléhá na zahraniční technologie, vytváří strategický deficit, který se naplno projeví až po vypuknutí války. Terechová dodala, že Ukrajina musí převzít iniciativu do vlastních rukou a nečekat na změny ve vládní politice ani ve financování.
Dodala, že každý úspěšný test přibližuje Ukrajinu k technologické suverenitě, tedy schopnosti samostatně vyvíjet klíčové technologie a přijímat strategická rozhodnutí bez závislosti na politických cyklech, výrobních kapacitách či prioritách jiných zemí.
Podle výrobce je střela FP-7.X vyrobena z kompozitních materiálů, dosahuje rychlosti 1500 až 2000 metrů za sekundu a měří 7,25 metru.
Firma je spojována s korupční kauzou
Ukrajinský fotoreportér Jefrem Lukackyj, který spolupracuje s agenturou Associated Press, navštívil 17. srpna 2025 výrobní závod raket Flamingo a zveřejnil o tom fotografii na Facebooku.
Prezident Volodymyr Zelenskyj v srpnu minulého roku během setkání s novináři uvedl, že sériová výroba raket Flamingo je plánována na zimu a že zbraň vyrábí ukrajinská zbrojní společnost Fire Point.
Následně server Kyiv Independent s odvoláním na pět zdrojů informoval, že Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) údajně vyšetřuje společnost Fire Point kvůli podezření z předražování dronů a nadsazování jejich počtu. Web uvedl, že vyšetřování může souviset s podnikatelem a spolumajitelem společnosti Kvartal 95 Timurem Mindičem.
Spolumajitel a hlavní konstruktér společnosti Fire Point Denys Štilerman v listopadu 2025 uvedl, že Mindič, podezřelý v korupční kauze týkající se ukrajinského energetického sektoru, si nárokoval padesátiprocentní podíl ve firmě. Podle něj podnikatel a „další lidé“ přišli s návrhem stát se spolumajiteli poté, co produkty Fire Point v březnu 2024 prošly testováním. Společnost údajně dospěla k závěru, že „jeho nabídka nebyla vůbec konkurenceschopná“.
Server Ukrajinska pravda 29. dubna zveřejnil část takzvaných „Mindičových nahrávek“, které údajně získal od zdrojů z politických kruhů.
V jedné ze šifrovaných zpráv měli Mindič a tehdejší ministr obrany Rustem Umerov údajně probírat aktivity společnosti Fire Point. Mezi diskutovanými tématy byl i prodej podílu ve firmě zahraničním investorům. Z konverzace vyplývá, že se zvažoval prodej třiatřicetiprocentního podílu ve společnosti za 600 milionů dolarů (zhruba 12,46 miliardy korun). Investor byl podle ní připraven vložit 300 milionů dolarů (6,23 miliardy korun) do rozvoje firmy a zbytek vyplatit přímo akcionářům.
Stilerman 30. dubna zveřejnil oficiální výzvu adresovanou NABU po vydání článku serveru Ukrajinska pravda, který podle společnosti obsahuje nepřesné informace a poškozuje její pověst.
Mindič, který figuruje také v kauze zpronevěry ve společnosti Energoatom, veřejně popřel jakékoli spojení se společností Fire Point. Dne 1. prosince 2025 byl Mindič v nepřítomnosti vzat do vazby. Vyšetřovatelé se domnívají, že je vůdcem skupiny, která získávala a prala peníze z korupčních schémat v energetickém sektoru. Mindičův případ může být nyní předán Interpolu za účelem jeho zadržení, zejména při překročení hranic.
Článek napsal Danylo Ostroverchov-Novyckyj, poprvé byl publikován 4. června 2026 v 02:33 (SELČ)
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.