Ukrajina musí stíhat korupci, pokud chce do EU, řekl komisař

Evropské vlády nepodpoří kandidátskou zemi – jako je Ukrajina – při vstupu do Unie, pokud nebude schopna prokázat, že má účinný systém pro odstraňování zločinu a korupce v nejvyšších patrech politiky, sdělil evropský komisař pro spravedlnost Michael McGrath. Tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského roste, zatímco ukrajinské protikorupční složky provádí prohlídky u šéfa jeho kanceláře Andrije Jermaka.
„V každé kandidátské zemi musí existovat silný systém pro řešení případů údajné vysoké korupce,“ sdělil McGrath serveru Politico. „Musíte mít systém pro vyšetřování, stíhání i odsouzení a prokázání dlouhodobé efektivity je něco, co vyžadujeme od všech našich členů,“ dodal.
Tyto standardy právního státu musí splnit všechny země vstupující do EU, uvedl komisař. „Pokud je nějaká země nesplní, pak nedostanete podporu od členských států Evropské unie pro postup na cestě k přistoupení,“ dodal.
Reagoval tak na dotaz ohledně údajné zpronevěry přibližně 100 milionů dolarů (dvě miliardy korun) v ukrajinském energetickém sektoru. Komisař řekl, že proces reforem vyžaduje dlouhodobé úsilí a že věří, že Kyjev v boji s korupcí dělá, „co mu síly stačí“.
McGrath uvedl, že „stejný standard platí pro všechny kandidátské země“, a dodal, že „reformy právního státu a spravedlnosti jsou jádrem přístupového procesu“. „Máme velmi otevřenou a upřímnou komunikaci s ukrajinskými úřady ohledně toho, jaké jsou naše požadavky,“ sdělil.
Protikorupční zásah v ukrajinské prezidentské kanceláři
Poté, co McGrath hovořil se serverem Politico, sdělil Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU), že společně se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) provádí prohlídky u šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka. Ten uvedl, že s protikorupčními úřady plně spolupracuje.
Tento vývoj přichází v mimořádně citlivé době pro Ukrajinu, kdy prezident USA Donald Trump tlačí na Zelenského, aby přijal mírovou dohodu, která by ho mohla přimět k odstoupení části území Rusku.