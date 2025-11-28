Ukrajina musí stíhat korupci, pokud chce do EU, řekl komisař


před 1 hhodinou|Zdroj: Politico

Evropské vlády nepodpoří kandidátskou zemi – jako je Ukrajina – při vstupu do Unie, pokud nebude schopna prokázat, že má účinný systém pro odstraňování zločinu a korupce v nejvyšších patrech politiky, sdělil evropský komisař pro spravedlnost Michael McGrath. Tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského roste, zatímco ukrajinské protikorupční složky provádí prohlídky u šéfa jeho kanceláře Andrije Jermaka.

„V každé kandidátské zemi musí existovat silný systém pro řešení případů údajné vysoké korupce,“ sdělil McGrath serveru Politico. „Musíte mít systém pro vyšetřování, stíhání i odsouzení a prokázání dlouhodobé efektivity je něco, co vyžadujeme od všech našich členů,“ dodal.

Tyto standardy právního státu musí splnit všechny země vstupující do EU, uvedl komisař. „Pokud je nějaká země nesplní, pak nedostanete podporu od členských států Evropské unie pro postup na cestě k přistoupení,“ dodal.

Ukrajinské protikorupční úřady prohledávají pracoviště Jermaka
Vedoucí ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak

Reagoval tak na dotaz ohledně údajné zpronevěry přibližně 100 milionů dolarů (dvě miliardy korun) v ukrajinském energetickém sektoru. Komisař řekl, že proces reforem vyžaduje dlouhodobé úsilí a že věří, že Kyjev v boji s korupcí dělá, „co mu síly stačí“.

McGrath uvedl, že „stejný standard platí pro všechny kandidátské země“, a dodal, že „reformy právního státu a spravedlnosti jsou jádrem přístupového procesu“. „Máme velmi otevřenou a upřímnou komunikaci s ukrajinskými úřady ohledně toho, jaké jsou naše požadavky,“ sdělil.

Volodymyr Zelenskyj a Andrij Jermak
Zdroj: Reuters/Violeta Santos Moura

Protikorupční zásah v ukrajinské prezidentské kanceláři

Poté, co McGrath hovořil se serverem Politico, sdělil Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU), že společně se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) provádí prohlídky u šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka. Ten uvedl, že s protikorupčními úřady plně spolupracuje.

Tento vývoj přichází v mimořádně citlivé době pro Ukrajinu, kdy prezident USA Donald Trump tlačí na Zelenského, aby přijal mírovou dohodu, která by ho mohla přimět k odstoupení části území Rusku.

Jednání v Ženevě skončilo. Ukrajina trvá na zárukách, Evropa vyjadřuje podporu
Jednání v Ženevě

Aktuálně z rubriky Svět

Počet obětí požáru bytového komplexu v Hongkongu vzrostl na 128

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu, který začal ve středu, vzrostl podle pátečních zpráv na 128. Vedení města podle agentury Reuters oznámilo, že záchranné práce skončily a že přibližně dvě stě lidí je stále nezvěstných. Protikorupční úřad zadržel v pátek v souvislosti s incidentem dalších osm lidí.
01:02Aktualizovánopřed 4 mminutami

Tuniský soud poslal za mříže čtyřicet lídrů opozice

Tuniský soud v pátek odsoudil čtyřicet opozičních vůdců a mediálních osobností k trestům vězení až na 45 let. Stalo se tak den poté, co Evropský parlament přijal rezoluci vyzývající Tunis k propuštění lidí zadržených za uplatňování svobody projevu, včetně politických vězňů a lidskoprávních aktivistů. Tuniská vláda s rezolucí nesouhlasí a parlamentní usnesení považuje za vměšování do vnitřních záležitostí země, informovala agentura AFP s odvoláním na vládní prohlášení.
před 28 mminutami

Thajsko a Sumatra hlásí stále vyšší počty obětí záplav

Počet obětí záplav v Thajsku vzrostl na 145, napsala v pátek s odvoláním na prohlášení vlády agentura Reuters. Předchozí bilance činila 87 obětí. Na indonéském ostrově Sumatra vzrostla bilance obětí záplav a sesuvů půdy na 174 z předchozích devadesáti. Úřady pohřešují desítky dalších lidí. Na Srí Lance vzrostl počet obětí povodní a sesuvů ze 46 na 56.
08:46Aktualizovánopřed 2 hhodinami

„Možný základ,“ ale „ne dost dobrý“. Rusku návrh konce války nestačí, chce všechno

Je to dobrý základ, ale bude třeba na něm ještě pracovat. Tímto nebo podobným způsobem vyznívá většina reakcí Moskvy na americko-ruský plán na zastavení ruské války na Ukrajině nebo na některou z jeho verzí. Několikrát se tak vyjádřil i šéf Kremlu Vladimir Putin. Analytici upozorňují, že Rusko ve skutečnosti neslevilo ze svých maximalistických požadavků, které by vedly ke zničení nezávislé Ukrajiny, a že zdržováním rozhovorů pouze hraje o čas.
před 3 hhodinami

Německo bude v EU prosazovat zmírnění zákazu aut se spalovacími motory

Německá vláda bude v Evropské unii prosazovat zmírnění zákazu prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035. Dohodly se na tom strany vládní koalice – konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD). Informovali o tom jejich předsedové. Německo chce dosáhnout mimo jiné toho, aby bylo nadále možné prodávat automobily s vysoce efektivními spalovacími motory či vozy s hybridním pohonem.
před 3 hhodinami

Startovací rampa na Bajkonuru je poškozená. Oprava se může protáhnout

Čtvrteční start kosmické lodi Sojuz poškodil startovací rampu na kosmodromu Bajkonur. Jde o jediné místo, odkud může Rusko posílat své lodě na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Informací je kvůli komunikaci ruské vesmírné agentury Roskosmos málo, oprava se ale dle pozorovatelů může protáhnout.
před 3 hhodinami

Budapešť nepodlehla tlaku a bude spolupracovat s Ruskem, řekl Orbán v Moskvě

Maďarsko chce mír a doufá, že současné iniciativy k němu povedou, řekl v Moskvě maďarský premiér Viktor Orbán ruskému vůdci Vladimiru Putinovi. Budapešť nepodlehla tlaku a bude spolupracovat s Ruskem, dodal. Orbán jedná s Putinem vedle možností uzavření míru v rusko-ukrajinské válce také o dodávkách energií. Maďarský premiér je považován za hlavního Putinova spojence v Evropské unii.
před 4 hhodinami
