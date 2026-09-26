Zvýšení výdělků policistům, hasičům, celníkům a příslušníkům vězeňské služby má jasnější obrysy. Jejich platy by měly v příštích třech letech růst každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) ČT řekl, že do tarifů půjde jen třináct set korun. Stejnou sumu dostanou příslušníci formou stabilizačního příspěvku. Zbývající zhruba tři stovky připadnou na odměny za pohotovosti a přesčasy. Podle opozice nicméně avizované zvýšení v zásadě odpovídá tomu, s čím už počítala předchozí vláda. S koalicí avizovaným padesátitisícovým nástupním platem pro příslušníky bezpečnostních sborů po absolvování základní přípravy kabinet podle Metnara počítá v roce 2029. Podle opozice to ale má být dřív. Od stejného startu u všech bezpečnostních složek si vláda slibuje vyšší počty nových příslušnic a příslušníků.
VideoPlaty příslušníků bezpečnostních sborů v příštích třech letech porostou
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