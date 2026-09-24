Poslanci by měli zahájit debatu o návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků

Poslanci by ve čtvrtek měli zahájit debatu o koaličním návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků. Pokračovat potom má jiná mimořádná schůze svolaná z koaličního podnětu, na jejímž programu jsou zejména předlohy v úvodním kole. Jde například o změny pravidel penzijního spoření nebo o růst důchodů starších penzistů.
Novelu o pětiletém zmrazení platů vrcholných politiků na pět let předložili poslanci ANO, SPD a Motoristů loni v listopadu na začátku nového volebního období. Původně měla platit už od letošního ledna. Pokud by ji Sněmovna neupravila, platy prezidenta, zákonodárců nebo členů vlády by v případě schválení klesly na loňskou úroveň.
Platy vrcholných politiků podle současných pravidel by mohly vzrůst příští rok o pět procent. Prezident republiky by poprvé pobíral více než 400 tisíc korun měsíčně. Předsedové parlamentních komor a vlády by si polepšili o 15 400 korun na 324 100 korun za měsíc. Plat řadového poslance by se zvýšil o 5700 korun na 120 700 korun.
Změny pravidel penzijního spoření mají zvýšit motivaci ke vstupu do fondů. Vládní předloha předpokládá například růst podpory penzijního spoření pro mladé klienty a snížení poplatků, které si mohou penzijní společnosti účtovat. Důchodová novela zvyšuje penze lidem od 80 let věku o 500 korun měsíčně v pětiletém intervalu. Vláda v ní navrhla také růst penzí pracujících důchodců.
Poslanci by mohli zahájit debatu také o zavedení trestnosti neoprávněného podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí. Poslanecká novela míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje, takzvaný drink spiking.