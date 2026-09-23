Žalobci kritizují Babiše kvůli výrokům o justici


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Unie státních zástupců se ohradila vůči výrokům premiéra Andreje Babiše (ANO) o české justici v souvislosti s jeho případem Čapí hnízdo, v němž čelí stíhání. Výroky předsedy vlády o vedení politického procesu jsou nepodložené a ohrožují důvěru v právní stát, uvedli žalobci na síti X. Babiše v této souvislosti už dříve kritizovaly i Soudcovská unie a Česká advokátní komora.

„Unie státních zástupců se připojuje k výhradám Soudcovské unie a České advokátní komory k výrokům premiéra Babiše týkajících se výkonu spravedlnosti v tuzemsku. Vyjádření pana premiéra o vedení politického procesu jsou nepodložená a ohrožují důvěru v právní stát,“ reagovala unie.

Babiš tvrdí, že někteří soudci rozhodují bez důkazů. Po pondělním zasedání vlády několikrát zopakoval, že kauza Čapí hnízdo, v níž je jeho stíhání kvůli poslanecké imunitě pozastaveno, je politickým procesem.

Soudcovská unie se už minulý týden ohradila proti Babišovým výrokům proneseným na předvolebním mítinku v Havířově. Premiér tam v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo hovořil o „mafii, která vás zavře na objednávku“, „soudcích rozhodujících bez důkazů“ nebo o tom, že soudkyně rozhodovala jako prokurátoři v minulém režimu. Babiš na svých prohlášeních trvá, justice a orgány činné v trestním řízení nejsou podle něj neomylné a jejich kritika je legitimní.

Sněmovna premiéra letos na jaře nevydala ke stíhání. Jeho spoluobžalované europoslankyni Janě Nagyové (ANO) soud uložil tříletý podmíněný trest a peněžitý trest za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie.

Vrchní soud potvrdil Nagyové podmínku a peněžitý trest v kauze Čapí hnízdo
Jana Nagyová u soudu, 4. května 2026

Soudci žádají důkazy

Podle prohlášení Soudcovské unie má každý právo kritizovat soudní rozhodnutí, tím spíše člověk osobně dotčený trestním řízením. Předseda vlády však podle ní současně nese zvláštní odpovědnost za způsob, jakým hovoří o soudní moci, která je pilířem demokratického právního státu.

„Nesouhlas se soudním rozhodnutím neospravedlňuje domněnky, že soudci rozhodují na objednávku nebo bez důkazů,“ uvedla Soudcovská unie. Babiše vyzvala, aby svá tvrzení doložil, nebo se jich zdržel a nesnižoval důvěru v justici.

Soudci se ohradili proti výrokům Babiše k Čapímu hnízdu. Premiér na nich trvá
Andrej Babiš

Premiér v nedělním příspěvku na sociálních sítích pozval členy Soudcovské unie na Úřad vlády s tím, že jeho právník jim může věc vysvětlit.

Advokátní komora v úterním prohlášení zdůraznila, že podle principů dělby moci nemá výkonná moc vstupovat do rozhodování moci soudní. Kritizování justice je podle advokátů na místě pouze v případech, kdy je konstruktivní a kdy se zakládá na doložitelných datech.

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