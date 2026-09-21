Soudci se ohradili proti výrokům Babiše k Čapímu hnízdu. Premiér na nich trvá

Soudcovská unie se ohradila proti výrokům premiéra, ve kterých zpochybnil nezávislost soudů. V souvislosti s případem Čapí hnízdo Andrej Babiš (ANO) mluvil o verdiktu na objednávku. V pondělí řekl, že na svých slovech trvá. Zástupci justice předsedu vlády vyzvali, aby svá tvrzení buď doložil nebo od nich ustoupil.
„Zeman taky říkal: jen blbec nemění názory, a to jsem ještě nevěděl, že tady funguje mafie, která vás zavře na objednávku,“ prohlásil předseda vlády na mítinku hnutí ANO v Havířově. Narážel na pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu v kauze Čapí hnízdo, kde čelil spolu s Janou Nagyovou obžalobě z dotačnímu podvodu. Díky poslanecké imunitě je ale jeho trestní stíhání pozastavené.
Proti premiérovým slovům se vymezila Soudcovská unie, podle které jsou nepodložená. „Určitě drtivá většina justice funguje nezávisle a spravedlivě, ale jsou tady případy, kde justice nefunguje tak, jak má a Čapí hnízdo je jednoznačně politický proces,“ poznamenal nyní premiér.
„Pro obhajobu svých vlastních osobních, soukromých a byznysových zájmů tady Andrej Babiš, který je zároveň premiérem – znovu zopakuji – zodpovědný za stav české justice, hodlá podkopávat samé základy důvěry v demokratický právní stát,“ upozornila v této souvislosti místopředsedkyně opozičních Pirátů Kateřina Stojanová.
Zástupce Soudcovské unie Babiš pozval na schůzku na Úřad vlády. „K obecným otázkám soudnictví by Soudcovská unie přijala pozvání premiéra, ale je vyloučeno, abychom probírali konkrétní soudní rozhodnutí,“ sdělil člen republikové rady Soudcovské unie Dalibor Zecha.
Kvůli premiérovým výrokům se chce sejít předseda Vrchního soudu v Praze s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem (za ANO). Právě tento soud o odvolání v kauze Čapí hnízdo rozhodoval a dvakrát zrušil osvobozující verdikt soudu prvního stupně.
„Žádosti předsedy Vrchního soudu v Praze o osobní schůzku samozřejmě vyhovím a rád se s ním sejdu. Nikdo z nás do rozhodování soudů nezasahuje. Nezávislost justice ale neznamená, že její konkrétní rozhodnutí nemohou být předmětem veřejné diskuse nebo kritiky,“ reagoval Tejc.
Nagyové pražský vrchní soud v srpnu potvrdil tříletou podmínku a peněžitý trest.