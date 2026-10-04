ŽivěNedělní debata o důchodech či sociálních dávkách


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Hlavním tématem Nedělní debaty je důchodová reforma a valorizace důchodů, mluvit se v ní bude ale i o sociálních dávkách či hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Pozvání přijali ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO), jeho předchůdce ve funkci Marian Jurečka (KDU-ČSL) a expremiér Jiří Rusnok. Diskuzi moderuje Jana Peroutková. V analytické části pořadu moderované Danielem Takáčem téma rozebírají experti.

Pozvání do analytické části pořadu přijali předsedkyně Rady seniorů ČR Lenka Desatová, publicistka a ekonomka Lenka Zlámalová, demograf Tomáš Kučera z Přírodovědecké fakulty UK a ekonom a poradce ministerstva práce Filip Pertold z IDEA CERGE-EI.

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Zdroj: ČT24

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ŽivěNedělní debata o důchodech či sociálních dávkách

Hlavním tématem Nedělní debaty je důchodová reforma a valorizace důchodů, mluvit se v ní bude ale i o sociálních dávkách či hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Pozvání přijali ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO), jeho předchůdce ve funkci Marian Jurečka (KDU-ČSL) a expremiér Jiří Rusnok. Diskuzi moderuje Jana Peroutková. V analytické části pořadu moderované Danielem Takáčem téma rozebírají experti.
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