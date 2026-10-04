Ilegální tuningový sraz pokračoval v Brně bez vážnějších incidentů

Na ilegální akci tuningových aut se v sobotu v Brně sjela zhruba tisícovka vozů, večer a v noci se účastníci různě přesouvali do Olomouce. Policisté uvedli, že se podařilo zajistit průběh akce bez vážnějších incidentů a mimořádných událostí. Udělili za různé přestupky desítky pokut za více než 200 tisíc korun, některá auta zabavili, upřesnil mluvčí jihomoravské policie David Chaloupka.
Nejprve se účastníci pohybovali u nákupního centra Olympia v Modřicích na Brněnsku. „Situace byla poměrně klidná, šlo především o troubení, túrování motorů a hlasitou hudbu,“ popsala zpravodajka ČT Veronika Nováková dění na místě poté, co se část přesunula ke Globusu v Brně-Ivanovicích. Někteří také absolvovali přesun do Olomouce a zpět a po půlnoci hlavní proud účastníků mířil k Masarykovu okruhu v Brně.
„Policisté všechny přesuny monitorovali a operativně přizpůsobovali rozmístění hlídek tak, aby zajistili bezpečnost silničního provozu a minimalizovali dopady na ostatní řidiče,“ řekl Chaloupka. „Původně se počítalo jen s Brnem, ale organizátoři kolem půl deváté večer oznámili, že akci přesouvají do Olomouce. Důvodem byla rozsáhlá policejní opatření v Brně,“ upřesnila k přesunům Nováková.
Kromě dohlížení na dodržování pravidel silničního provozu policisté kontrolovali také technický stav vozidel, případnou jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog a další protiprávní jednání. Zkontrolovali zhruba 700 aut a jejich posádek, zjistili více než sto přestupků a uložené pokuty přesáhly 200 tisíc korun. Jednalo se především o nevyhovující technický stav aut a porušování pravidel silničního provozu. „Mezi nejzávažnější případy patřilo chování dvou řidičů, kteří spolu závodili za běžného provozu. Oba řidiče policisté zastavili a jejich vozidla zajistili,“ napsal Chaloupka.
Na parkovišti u Olympie také policisté zabavili dron člověku, který jej provozoval bez registrace, navíc v prostoru, kde je to zakázané. Jeho případ poslali do správního řízení.
Olomoučtí kolegové řešili šest přestupků s celkovou pokutou téměř 17 tisíc korun. Hlídky zkontrolovaly 124 aut. „Cizinci, který driftoval na jednom z kruhových objezdů, jsme uložili maximální pokutu ve výši 10 tisíc Kč,“ informovala policie.
O tom, že se má v Česku uskutečnit ilegální sjezd až tisíců tuningových aut „Europe illegal season end 2026“, policie informovala v úterý.
V noci na sobotu se účastníci pohybovali v Praze. Policisté zaznamenali 176 přestupků, jejich středočeští kolegové přes osmdesát. Jednoho řidiče policie zadržela a zadrženo bylo také dvanáct osvědčení o registraci vozidla a jeden řidičský průkaz.