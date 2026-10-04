Úzké silnice i čekání. Kamionovou dopravu provázely na začátku 90. let komplikace

Před 35 lety se Československo potýkalo s prudce narůstající kamionovou přepravou. U hraničních přechodů ji komplikovaly úzké silnice, nedostatek míst na parkování, ale i zdlouhavé celní postupy. Situace se začala v roce 1991 zhoršovat už v létě. Na podzim už problémy začaly přesahovat únosnou míru. Například 7. října hlásila Zelená vlna z Rozvadova plných sto hodin čekání na odbavení kamionů.
V pohraničních oblastech kvůli situaci protestovali ekologové i místní. Policie se snažila kamionovou dopravu usměrňovat, přechody se postupem času rozšiřovaly, zásadní zlom ale nastal až v roce 2004, kdy Česko vstoupilo do Evropské unie. Pomohlo zrušení celních bariér a později i hraničních kontrol.
Dopravní zátěž nejen u hranic později snížil i zákaz jízdy kamionů ve vymezených dnech nebo zavedení mýtného. Někde ale mají s kamiony problémy dodnes – stále pro ně totiž chybí dostatek odstavných parkovišť.