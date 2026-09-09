Platy vrcholných politiků by mohly vzrůst od ledna o pět procent


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Platy vrcholných politiků by mohly vzrůst od ledna o pět procent, pokud vládní koalice neprosadí v parlamentu zmrazení odměn. Prezident republiky by vůbec poprvé pobíral více než 400 tisíc korun měsíčně. Předsedové parlamentních komor a vlády by si polepšili o 15 400 korun na 324 100 korun za měsíc. Plat řadového poslance by se zvýšil o 5700 na 120 700 korun, vyplývá z výpočtu ČTK ze současného znění platového zákona.

Koalice ANO, SPD a Motoristů navrhla loni v listopadu na začátku nového volebního období pětileté zmrazení platů vrcholných politiků od letošního ledna. Předlohu vládní tábor ale dosud neprosadil. Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) chce, aby se dolní komora začala zmrazením platů zabývat tento měsíc.

Prezident republiky by podle výpočtu ČTK podle nynějších pravidel bral od ledna 402 400 korun. Nárůst by představoval 19 200 korun měsíčně. Místopředsedové parlamentních komor a ministři by dostávali 230 300 korun za měsíc místo letošních 219 300 korun.

Odměna místopředsedy vlády by vzrostla o 13 200 korun na 278 300 korun. Předsedové parlamentních výborů, komisí a delegací by si příští rok polepšili o 8100 korun na 169 900 korun měsíčně. Plat místopředsedů senátních a sněmovních výborů a předsedů podvýborů by vzrostl o 6900 na 145 300 korun.

Výpočet platů

Platy se vypočítávají z takzvané platové základny, která vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství vždy za předminulý rok. Příští rok, pokud by se pravidla nezměnila, by se však mělo při výpočtu opět použít ohraničení meziročního růstu platové základy nejvýše o pět procent, jak je stanovila loňská novela platového zákona. Bez ohraničení růstu základny by vzrostly platy vrcholných politiků o přibližně 14,3 procenta. Výši platové základny vydává koncem roku ministerstvo práce a sociálních věcí.

Vrcholným politikům by od ledna spolu s platy vzrostly rovněž měsíční náhrady. Například prezident republiky by na ní měl 262 700 korun a jeho manželka 111 800 korun. Paušální náhrada premiéra by podle výpočtu z platného zákona činila 41 400 korun a ministra 33 600.

Poslanecká a senátorská paušální náhrada na stravné a reprezentaci by byla 17 900 korun, cestovní náhrada by představovala 44 800 až 67 100 korun podle vzdálenosti bydliště. Víceúčelová paušální náhrada předsedy parlamentní komory by činila 64 900 korun.

Premiér a předsedové parlamentu budou brát od ledna přes 300 tisíc korun
Andrej Babiš (ANO) a Tomio Okamura (SPD)

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