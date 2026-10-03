Chci kondici sboru nejen udržet, ale ještě povýšit, říká nový šéf hasičů Legner

„Pevně věřím, že sbor je v perfektní kondici. Ale já chci tu kondici nejen udržet, ale ještě povýšit,“ uvedl v Interview ČT24 nový generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Martin Legner. Do funkce jej jmenoval ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO), který mu mimo jiné uložil i přípravu sboru na nové výzvy. Podle Legnera se hasiči připravují třeba na věci související s geopolitickou situací, zmínil také přípravy na válečný stav. Dosavadnímu řediteli sboru Vladimíru Vlčkovi skončil mandát v polovině července, funkční období generálního ředitele hasičů je pětileté. Pořadem provázel Daniel Takáč.
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VideoChci kondici sboru nejen udržet, ale ještě povýšit, říká nový šéf hasičů Legner
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VideoChci kondici sboru nejen udržet, ale ještě povýšit, říká nový šéf hasičů Legner
„Pevně věřím, že sbor je v perfektní kondici. Ale já chci tu kondici nejen udržet, ale ještě povýšit,“ uvedl v Interview ČT24 nový generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Martin Legner. Do funkce jej jmenoval ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO), který mu mimo jiné uložil i přípravu sboru na nové výzvy. Podle Legnera se hasiči připravují třeba na věci související s geopolitickou situací, zmínil také přípravy na válečný stav. Dosavadnímu řediteli sboru Vladimíru Vlčkovi skončil mandát v polovině července, funkční období generálního ředitele hasičů je pětileté. Pořadem provázel Daniel Takáč.
Babiš odmítl slova ruské velvyslankyně, že vláda zmírnila protiruskou rétoriku
Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu odmítl tvrzení ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové, že by česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. Na předvolebním setkání na Přerovsku řekl na dotaz ČTK, že to určitě není pravda. Naopak ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) dal velvyslankyni za pravdu. V hysterickém pokřikování, jak znělo od bývalého kabinetu, nynější kabinet nepokračuje, nepřineslo užitek, napsal ČTK. Ponomarjovová v rozhovoru s agenturou RIA Novosti uvedla, že Rusko si všímá, že česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku.
Ilegální tuningový sraz se přesouvá do Brna, v Praze se řešily hlavně přestupky
V souvislosti s pátečním ilegálním tuningovým srazem řešili policisté jen incidenty menšího charakteru. Zaznamenali 176 přestupků, jednoho řidiče zadrželi, uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Dalších prohřešků se účastníci dopustili v okolí Prahy. Během soboty se mají účastníci akce přesunout do Brna.
Babí léto v Česku skončí ve středu, od čtvrtka se počasí zásadně změní
Slunečno a nadprůměrné teplo si lidé v Česku mohou užít ještě do středy. Poté takzvané babí léto s největší pravděpodobností skončí, uvedl v sobotu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Ve čtvrtek se začne ochlazovat a na většině území zaprší.
VideoGlobální firma, která změnila moderní obuvnický průmysl, říká o Baťovi Ševeček
Společnost Baťa tento týden informovala, že ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku, který je jedinou továrnou firmy ve střední Evropě. Baťovská výroba v Česku tím tak skončí. Firma funguje již 132 let. „Byl to jeden z těch podniků, na jejichž bázi se Československo industrializovalo,“ řekl ve Studiu 6 Ondřej Ševeček z Filozofického ústavu Akademie věd. Dodal, že firma nebyla významná jen pro Zlín, ale pro celý československý průmysl, protože byla vzorem jak nově, moderně, racionálně organizovat průmyslovou výrobu. „Je důležité dodat, že nešlo jen o firmu československou, ale velmi brzy to byla globální firma, která v podstatě změnila i moderní obuvnický průmysl,“ dodal. Společnost Baťa nyní působí v pěti desítkách zemí a má kolem 6000 prodejen po celém světě.
Přebytky na účtech obcí před volbami živí debatu o způsobu financování
Hospodaření obcí krátce před komunálními volbami skončilo v plusu přibližně 4,7 miliardy korun. U hlavního města to bylo zhruba dvacet miliard. Bilance za letošních osm měsíců je tak výrazně skromnější než třeba v roce 2023, kdy přebytek přesáhl padesát miliard. Podle ministerstva financí samosprávy, až na výjimky, rekordně investují. Opakuje se trend volebních roků, že se radnice často snaží co nejvíc rozpracovaných projektů dokončit ještě před hlasováním. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) zůstatky na účtech samospráv kritizuje.
VideoHosté 90' ČT24 si připomněli 90. výročí narození Václava Havla
Devadesáté výročí narození prvního českého prezidenta Václava Havla si připomněli hosté 90' ČT24 v jeho bytě na Rašínově nábřeží v Praze. Na Havla coby disidenta, spisovatele a dramatika v pořadu vzpomínali vědkyně, signatářka Charty 77 a manželka Ivana Havla Dagmar Havlová, matematička a aktivistka Kamila Bendová, politolog a signatář Charty 77 Daniel Kroupa, emeritní pomocný biskup pražský a signatář Charty 77 Václav Malý, fotograf a signatář Charty 77 Ondřej Němec, psycholožka, psychoterapeutka a blízká Havlova přítelkyně Jitka Vodňanská a herec, režisér, scenárista, dokumentarista, senátor Břetislav Rychlík. Pořad moderovaly Nikola Reindlová a Tereza Willoughby.
Stovky aut se sjely na ilegální tuningový sraz v pražských Čakovicích
Na ilegální tuningový sraz v pražských Čakovicích se v pátek večer sjely stovky aut. Pražský policejní mluvčí Jan Daněk kolem 21:30 uvedl, že policie zajišťuje bezpečnost a bude řešit případné přestupky. Zhruba o hodinu později podle zpravodaje ČTK na místě už bylo parkoviště téměř bez lidí, na odjezd čekala asi třetina aut. O konání ilegálního sjezdu až tisíců tuningových aut informovala policie v úterý, akce má proběhnout i v sobotu v Brně. Zjistila to zejména ze sociálních sítí, nachystala rozsáhlé bezpečnostní opatření. Akce v Čakovicích komplikovala provoz aut i veřejné dopravy.
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