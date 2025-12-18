Premiér a předsedové parlamentu budou brát od ledna přes 300 tisíc korun


před 1 mminutou|Zdroj: ČTK

Platy vrcholných politiků vzrostou od ledna zhruba o pět procent. Premiér a předsedové parlamentních komor budou vůbec poprvé brát více než 300 tisíc korun hrubého měsíčně. Plat řadového poslance se zvýší o 5500 na 115 tisíc. Prezident bude dostávat 383 200 korun, o 18 200 korun víc než letos. Vyplývá to ze sdělení ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) o vyhlášení platové základny, z níž se platy odvozují.

Koalice ANO, SPD a Motoristů navrhla v listopadu pětileté zmrazení platů vrcholných politiků na současné úrovni, tedy do konce roku 2030. Do konce letošního roku tuto změnu už v parlamentu neprosadí. Od ledna proto platy vrcholných politiků a dalších činitelů vzrostou podle nynějších zákonných pravidel. Na nynější částky se sníží podle premiéra Andreje Babiše (ANO) později.

ANO, SPD a Motoristé podepsali návrh na zmrazení platů politiků
Tomio Okamura (SPD), Karel Havlíček, Alena Schillerová a Andrej Babiš (všichni ANO)

Premiér a předsedové Poslanecké sněmovny a Senátu budou podle výpočtu ČTK brát 308 700 korun. Nárůst představuje 14 700 korun. Místopředsedové parlamentních komor a ministři budou dostávat 219 300 místo letošních 208 900. Odměna místopředsedy vlády vzroste o 12 700 na 265 100 korun.

Předsedové parlamentních výborů, komisí a delegací si příští rok polepší o 7700 korun na 161 800. Plat místopředsedů senátních a sněmovních výborů a předsedů podvýborů vzroste o 6600 na 138 400 korun.

Z čeho se platy počítají

Platová základna vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství vždy za předminulý rok. Pro příští rok ministerstvo použilo při jejím výpočtu ohraničení meziročního růstu základy nejvýše o pět procent, jak je stanovila letošní novela platového zákona. Základna bude od ledna činit 106 433 korun. Při využití běžného vzorce pro výpočet platové základny by vzrostly platy vrcholných politiků skokově zhruba o 13,2 procenta.

Vrcholným politikům spolu s platy vzrostou rovněž měsíční náhrady. Například prezident republiky na ní bude mít od ledna 250 200 a jeho manželka 106 500 korun. Paušální náhrada premiéra bude činit 39 400 a ministra 32 tisíc korun.

Poslanecká a senátorská paušální náhrada na stravné a reprezentaci bude 17 100, cestovní náhrada bude představovat až 63 900 korun podle vzdálenosti bydliště. Víceúčelová paušální náhrada předsedy parlamentní komory bude činit 61 800 korun.

Politici si od ledna polepší o pět procent
Ilustrační foto

