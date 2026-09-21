Průměrný důchod vzroste o 304 korun, k tomu důchodci dostanou jednorázově dva tisíce


21. 9. 2026Aktualizovánopřed 3 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Vláda se shodla na valorizaci důchodů od ledna o 304 korun, průměrná penze tak vzroste na 22 196 korun, oznámil ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Dále podle něj rozhodla o jednorázovém příspěvku důchodcům ve výši 2000 korun. Rozhodnutí podle Juchelky směřuje k cíli zachovat kupní sílu důchodců i nezatěžovat budoucí náklady systému. O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok.

Základní výměra všech důchodů se zvýší o 270 korun na 5170 korun. Procentní výměry důchodů se zároveň zvýší o 0,2 procenta. U průměrného starobního důchodu to představuje dalších 34 korun, po valorizaci tak jeho celková výše dosáhne 22 196 korun měsíčně, informovalo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Jednorázový příspěvek důchodcům chce vláda prosadit dodatkem k novele zákona o důchodovém pojištění, který projednává sněmovna.

„Mezigenerační solidarita je jedním ze základním pilířů,“ prohlásil Juchelka na tiskové konferenci vlády, kde valorizaci oznámil. Doplnil také, že samotná valorizace (bez jednorázového příspěvku) zvýšila průměrný důchod o 1,4 procenta. Resort podle něj pracuje na zastropování věku odchodu do důchodu.

Vláda schválila na příští rok deficit 386 miliard
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)

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