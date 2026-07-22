VideoProcházková: Zastropování důchodového věku bude později. Nesplnitelné sliby, míní Grolich


před 13 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Důchodci starší 80 let by mohli od ledna dostat k běžné valorizaci penze 500 korun měsíčně navíc. O stejnou částku by mohl důchod vzrůst penzistům, kteří dosáhnou 90 či 95 let. Rozšíření valorizací schválila v pondělí vláda, avizovanou štědřejší valorizaci důchodů pro všechny penzisty ale do novely nakonec nezařadila. Zastropování věku odchodu do důchodu, které kabinet zmiňoval v programovém prohlášení, přijde podle senátorky Věry Procházkové (ANO) až v roce 2030, není podle ní kam spěchat. Argumentovala přípravou „pořádné důchodové reformy“. Podle hejtmana Jihomoravského kraje a předsedy KDU-ČSL Jana Grolicha je plán mimo toto volební období, sliby označil za nesplnitelné. „Rozdávání peněz“ podle něj důchodovému systému nepomůže. Diskuzí v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.

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VideoProcházková: Zastropování důchodového věku bude později. Nesplnitelné sliby, míní Grolich

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