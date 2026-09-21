Vláda má schvalovat rozpočet, probere i opatření proti zdražování pohonných hmot

Ministři budou na pondělním zasedání vlády schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok, ministryně financí Alena Schillerová (ANO) poté plánuje podrobnosti plánu hospodaření státu na rok 2027 představit na tiskové konferenci. Kabinet bude jednat také o postupu sanace v kontaminované oblasti v šumavském národním parku a o opatřeních proti vysokým cenám pohonných hmot.
Nafta i benzin v posledních týdnech prudce zdražují kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Opatření kvůli drahým palivům už začaly přijímat i některé okolní země, vicepremiér Karel Havlíček (ANO) v neděli uvedl, že vláda opatření připravena má a v pondělí je posoudí.
Mezi body dnešního programu jsou i rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, Státního fondu podpory investic a rozpočet na výzkum, vývoj, inovace a transfer znalostí. Kabinet by měl v souvislosti se schvalováním rozpočtu také oznámit parametry růstu důchodů, zabývat se bude i platbami státu za státní pojištěnce.
Návrh rozpočtu počítal původně s deficitem 389 miliard korun, po čtvrteční dohodě koaličních stran se sníží zhruba o tři miliardy. Dalších dvacet miliard úspor v průběhu příštího roku si lídři koalice slibují od legislativních změn, které hodlají předložit během podzimu. Meziroční zvýšení schodku kritizují opoziční strany i Národní rozpočtová rada, a to zejména s ohledem na to, že Česko nečelí žádné mimořádné situaci a že schodek slouží i k pokrytí běžných výdajů státu.
Na programu vlády je i novela zákona o podpoře sportu, která rozšiřuje působnost Antidopingového výboru ČR, národní akční plán adaptace na změnu klimatu do roku 2030 či materiál o využití nízkouhlíkových vodíkových technologií k rozvoji flexibility. Ministr vnitra předkládá analýzu odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu za minulý rok. Ministři mají na programu i akční plán pro strategickou bilaterální a unijní spolupráci s Itálií do roku 2030.