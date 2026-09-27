Kauza FAU. Opozice tepe postup úřadů z doby, kdy byl Babiš ministrem

Opozice kritizuje postup finanční správy proti firmě FAU z doby, kdy byl ministrem financí Andrej Babiš (ANO). Úřady firmě zajistily majetek kvůli údajnému stamilionovému daňovému podvodu a podaly na ni obžalobu. Soud ale společnost, která po zásahu skončila v insolvenci, i jejího jednatele osvobodil. Opoziční politici postup celníků a finanční správy označují za nezákonný a spojují se zájmy holdingu Agrofert, v jehož areálu měla FAU sklad. Premiér i ministryně financí Alena Schillerová (ANO) to odmítají.
Firma podle finanční správy figurovala v karuselovém podvodu na DPH. Státní zástupce na společnost i jejího jednatele podal obžalobu. Krajský soud ji zamítl, ke krácení daní podle senátu došlo, neexistují ale důkazy o tom, že čin spáchali obvinění.
„Trvám si na tom, že bylo postupováno nebo že jsem vždy postupovala v souladu se zákonem, nijak jinak. Finanční správa ví, jak má konat, takže já si myslím, že koná, a věřím, že koná v souladu se zákonem,“ řekla ke kauze Schillerová s tím, že žádné šetření nemá v úmyslu.
Podle exministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) je to špatná zpráva pro všechny, pokud nezávislý soud konstatuje, že stát postupoval nezákonným způsobem. „A je potřeba, aby bylo jasné, kdo může za to, že stát postupoval nezákonným způsobem,“ poznamenal.
Soudy už dříve odmítly i postup finanční správy. Vadilo jim, že stát chtěl po firmě FAU tutéž daň dvakrát – jednou jako její vlastní odvod a podruhé jako ručení za jinou firmu. Zajišťovací příkazy taky justice označila za krajní prostředek. Se samotným doměřením daně ale stát uspěl.
„Společnost FAU nepřijala adekvátní opatření k zamezení své účasti na daňovém podvodu,“ stojí v rozsudku Nejvyššího správního soudu z června 2024.
Insolvence
Firma je v insolvenci. Její někdejší sklad sídlil v areálu firmy Precheza, kterou založil Babiš a byla součástí holdingu Agrofert. V srpnu 2017 zveřejnil anonymní účet nahrávku, na které premiér, tehdy na postu ministra financí, zásah proti firmě chválí.
„Zneužívání politiky pro vlastní profit, to je krystalicky čistá definice střetu zájmů a korupce. A zakleknutí firmy FAU je zase krystalicky čistý příklad těchto jevů v praxi,“ napsal na síti X předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan.
Premiér na X uvedl, že Agrofert vstoupil do Prechezy v roce 1995. „A už tehdy ta vlečka na konci areálu Prechezy Přerov byla prodána a firma FAU ji získala v roce 1998. Takže žádná konkurence,“ napsal.
Po nástupu Babiše na resort financí v lednu 2014 počet vydaných zajišťovacích příkazů vzrostl. Loni jich úředníci vydali přes osm set.