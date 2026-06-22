Soud zprostil 13 lidí a dvě firmy v kauze čtvrtmiliardového krácení daní


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK

Olomoucký krajský soud v kauze údajného čtvrtmiliardového krácení daní při obchodech s palivy zprostil třináct obžalovaných lidí, opavskou firmu FAU a vyškovskou Verami International Company obžaloby. Podle obžaloby firmy při nákupu pohonných hmot využily obchodních společností pro řetězové obchodování se zbožím, čímž se vyhnuly zaplacení daně. Podle soudu se skutek stal, ale nepodařilo se prokázat, že jej spáchali obžalovaní, řekl soudce Eduard Ondrášek. Obžalovaní vinu po celou dobu procesu popírali.

V případu bylo původně obžalováno šestnáct lidí, případ tří z nich soudce vrátil do přípravného řízení. Žalobce proti tomu podal stížnost. Kauzou se soud zabýval čtyři roky. Za tu dobu před ním stanuly desítky svědků, mezi nimi i představitelé tehdejšího Generálního ředitelství cel, ale i politici.

V roli svědků v Olomouci vypovídal například současný premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš i současná ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Případ se stal známým zejména kvůli tajně pořízené nahrávce, na níž Babiš jako ministr financí mluvil o tom, že na firmu FAU „naši klekli“.

Stát si u opavské FAU nárokoval peníze, podle soudu ale nebyla ručitelem, píše Neovlivní
FAU

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