Nedělní debata o rozpočtu či legislativních krocích ke snižování deficitu

Hlavním tématem Nedělní debaty je schodek státního rozpočtu, možnosti legislativních kroků ke snižování deficitu či ceny pohonných hmot a energií. Pozvání přijali ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Diskusi moderuje Lukáš Dolanský.
Nedělní debatu doplnil panel expertů moderovaný Jiřím Václavkem. Pozvání přijali bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová, redaktor ČT Petr Vašek a bývalý velvyslanec České republiky při NATO Karel Kovanda.