ŽivěNedělní debata o rozpočtu či legislativních krocích ke snižování deficitu


před 9 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Hlavním tématem Nedělní debaty je schodek státního rozpočtu, možnosti legislativních kroků ke snižování deficitu či ceny pohonných hmot a energií. Pozvání přijali ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Diskusi moderuje Lukáš Dolanský.

Nedělní debatu doplnil panel expertů moderovaný Jiřím Václavkem. Pozvání přijali bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová, redaktor ČT Petr Vašek a bývalý velvyslanec České republiky při NATO Karel Kovanda.

Výběr redakce

U anglické letecké základny se hledaly výbušniny, policie zatýkala

U anglické letecké základny se hledaly výbušniny, policie zatýkala

11:25Aktualizovánopřed 6 mminutami
Nedělní debata o rozpočtu či legislativních krocích ke snižování deficitu

ŽivěNedělní debata o rozpočtu či legislativních krocích ke snižování deficitu

před 9 mminutami
Útoky na Saúdskou Arábii sílí, školy v Rijádu se uzavřou

Útoky na Saúdskou Arábii sílí, školy v Rijádu se uzavřou

11:10Aktualizovánopřed 19 mminutami
Izraelská opozice slibuje „vládu nápravy“ a posílení demokracie

Izraelská opozice slibuje „vládu nápravy“ a posílení demokracie

10:35Aktualizovánopřed 53 mminutami
Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali možnosti zlepšení stavu veřejných financí

VideoHosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali možnosti zlepšení stavu veřejných financí

před 1 hhodinou
Střelci zabili v jihoafrických podnicích desítky lidí

Střelci zabili v jihoafrických podnicích desítky lidí

08:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Rusko třetí noc za sebou útočilo drony na Kyjev

Rusko třetí noc za sebou útočilo drony na Kyjev

08:19Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Trump odmítl nový íránský návrh na otevření Hormuzského průlivu a konec války

Trump odmítl nový íránský návrh na otevření Hormuzského průlivu a konec války

04:08Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěNedělní debata o rozpočtu či legislativních krocích ke snižování deficitu

Hlavním tématem Nedělní debaty je schodek státního rozpočtu, možnosti legislativních kroků ke snižování deficitu či ceny pohonných hmot a energií. Pozvání přijali ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Diskusi moderuje Lukáš Dolanský.
před 9 mminutami

VideoHosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali možnosti zlepšení stavu veřejných financí

Stát bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Před vysokými deficity varuje Národní rozpočtová rada. Podle ní veřejné finance nejsou udržitelné a Česku hrozí, že už v roce 2034 narazí na dluhovou brzdu. Vládou představený plán na konsolidaci veřejných financí v nadcházejících letech není podle ekonoma z centra veřejných financí Jana Pavla zcela důvěryhodný. Uvedl to v Událostech, komentářích z ekonomiky moderovaných Jakubem Musilem a Hanou Vorlíčkovou. Vedoucí daní a sociální politiky z PAQ Research Petr Vilím míní, že existuje prostor například pro zvýšení daní. „Musíme přistoupit k mixu opatření – jednak pokračovat v investicích do technologického zázemí finanční správy, a druhá věc je pokoušet se zavírat mezery v daňových zákonech,“ sdělila generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
před 1 hhodinou

VideoSpeciální zásahové jednotky loni vyjížděly k téměř čtrnácti stům případů

K nebezpečným a ozbrojeným pachatelům nebo lidem, kteří vyhrožují odpálením výbušnin, vyrážejí speciální policejní zásahové jednotky. V Česku jich působí osm a jen loni zasahovaly téměř u čtrnácti set případů. Zadržely při nich pět set lidí, z toho 37 ozbrojených. Pražská zásahová jednotka ročně zasahuje u více než stovky případů, nejčastěji proti nebezpečným pachatelům nebo při zatýkání členů organizovaných skupin.
před 3 hhodinami

O poutní cesty je stále větší zájem, někdy slouží i k teambuildingu

Zájem o poutní cesty v Česku roste. Podle oslovených spolků a duchovních na nich poutníci hledají nejen duchovní rozměr, ale i klid, odstup od digitálního světa a prostor pro osobní změny. Spolky zároveň upozorňují, že v tuzemsku stále chybí místa pro přespání poutníků, což brzdí rozvoj nových projektů a iniciativ.
před 4 hhodinami

Ranní vzorek vody v Odoleně Vodě překročil limit olova, další vyhověly limitu

Sobotní ranní rozbor vody z horního vodojemu v Odoleně Vodě obsahoval více než čtyřnásobek limitu pro obsah olova. Další dva pozdější odběry na stejném místě už limit splnily. Vodárny během dne provedly celkem 24 odběrů na několika místech vodovodní soustavy, 23 z nich limitu pro obsah olova vyhovělo. Voda dál není pitná. Omezení se týká 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli a 5133 odběrných míst. Vyplývá to z výsledků rozborů, které večer zveřejnily Středočeské vodárny, a z vyjádření jejich mluvčí Andrey Rabasové.
před 13 hhodinami

Požár bytu v centru Prahy omezil provoz tramvají

V Praze večer hořelo v bytě ve Francouzské ulici. Zdravotní záchranáři vyšetřili osm lidí, z nichž jedna žena poté skončila v nemocnici. Jeden z hasičů se při zásahu poranil na ruce. Kvůli zásahu byl v místě zastaven provoz tramvají, neprojela ani auta. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

VideoAno si řekli před 75 lety. V Česku není manželský pár, který by byl spolu déle

Tři čtvrtě století spolu jako manželé žijí Milena Švagerková a Milan Švagerka z Hradce Králové. V Česku není manželský pár, který by byl spolu déle. Jubilanti si v sobotu sňatek po 75 letech zopakovali. Svatbu připravili na den přesně příbuzní. Pro manžele Švagerkovy byla do poslední chvíle utajeným překvapením.
před 15 hhodinami

VideoDůchodový účet je po letech v plusu

Za prvních osm měsíců letošního roku skončilo hospodaření důchodového systému v přebytku zhruba 900 milionů korun. Příjmy z pojistného tak převýšily celkové výdaje, včetně nákladů na správu. Do kladných čísel se systém dostal poprvé od roku 2019. V následujících letech pak pravidelně vykazoval schodky, často velmi výrazné. Třeba na konci roku 2023 hospodaření skončilo propadem do hlubokého deficitu téměř třiasedmdesáti miliard. Penzisté si však od nového roku polepší v průměru zhruba o tři sta korun. Vláda jim chce vyplatit také jednorázový dvoutisícový příspěvek a připravuje i další úpravy. Opozice má proto obavy, že příznivý vývoj na důchodovém účtu nebude trvat dlouho.
před 15 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026