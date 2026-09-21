Etiopští povstalci se spojili. Chtějí svrhnout vládu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, BBC

Sedm etiopských povstaleckých skupin, které bojují proti oficiálním silám v různých částech země, oznámilo, že vytvořily alianci s cílem svrhnout vládu v Addis Abebě, kterou vede nobelista Abiy Ahmed. V nejlidnatějších státech Oromii a Amharsku už roky zuří ozbrojený konflikt. Napětí roste i v Tigraji na severu země, kde si dříve občanská válka vyžádala statisíce obětí a miliony lidí vyhnala z domovů.

Oznámení vzniku Aliance etiopských lidových sil za přežití (EPFAS) sjednotilo geograficky i etnicky rozmanitou skupinu organizací, jejichž působnost sahá od státu Tigraj na severu až po Somali na jihu. Některé z nich jsou s ostatními členy stále ve při ohledně území a dalších otázek.

Etiopská federální vláda ani její mluvčí zatím nereagovali na žádost o komentář. Minulý měsíc, poté, co se objevily zprávy o možné koalici ozbrojených skupin, uvedl poradce premiéra, že jakékoli podobné seskupení by se sice snažilo způsobit chaos, ale nebylo by schopno svrhnout kabinet v Addis Abebě.

Brutální občanská válka

Nová aliance, oznámená v neděli pozdě večer, zahrnuje i Tigrajskou lidovou osvobozeneckou frontu (TPLF) a Národní hnutí Amhara Fano (AFNM). Milice Fano jsou koalicí ozbrojených skupin ze státu Amharsko, které bojovaly na straně federální vlády proti TPLF během války ve státě Tigraj v letech 2020 až 2022.

Mírová dohoda zprostředkovaná Africkou unií sice brutální válku před čtyřmi lety ukončila, existují ale obavy z návratu k plnohodnotnému konfliktu, přičemž obě strany se navzájem obviňují z porušování dohody.

Válka si vyžádala stovky tisíc obětí a provázely ji etnické čistky. Síly sdružené v milicích Fano se ale následně postavily proti federální vládě v konfliktu, který si od roku 2023 v Amharsku vyžádal tisíce obětí.

Etiopská vláda se dohodla s tigrajskými povstalci na zastavení bojů
Vojáci Amharska

Skupiny sdružené v EPFAS obviňují vládu z centralizace moci a odsouvání regionů na okraj pozornosti. „My, lidové síly, jimž leží na srdci přežití etiopských národů, neseme historickou odpovědnost za svržení tohoto režimu,“ uvádí se v prohlášení, které přečetl vůdce hnutí Fano Zemene Kassie a které odvysílala tigrajská televize.

Etnický federalismus

Jednotlivé etiopské státy jsou strukturovány převážně na základě svých dominantních etnických skupin – tento federalismus dává státům určitou autonomii, ale představuje sociální i politickou výzvu pro zemi, která má více než osmdesát etnických skupin, podotýká server BBC News.

TPLF fakticky vládla celé Etiopii téměř třicet let, než se v roce 2018 dostal k moci premiér Abiy Ahmed. Po nástupu do funkce zahájil liberalizaci ekonomiky v zemi, kde žije asi 135 milionů obyvatel, a získal Nobelovu cenu za mír za urovnání konfliktu se sousední Eritreou.

Kritici a lidskoprávní organizace však v posledních letech jeho vládu obviňují z omezování svobody médií, z represí vůči občanské společnosti a z porušování lidských práv během vojenských operací. Vláda systematické porušování lidských práv popírá a své kroky zdůvodňuje ochranou národní bezpečnosti.

Dvě tváře etiopského premiéra: Ahmed dostal Nobelovu cenu za mír, přitom chystal válku v Tigraji
Abiy Ahmed

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