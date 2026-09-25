Zanechává po sobě stamilionové škody. Do Maďarska pronikla Lycorma delicatula


před 51 mminutami|Zdroj: ČT24, Nebih, Penn State University, USDA

Maďarsko hlásí záchyt nebezpečného invazního hmyzu Lycorma delicatula. Napadá desítky druhů rostlin, snadno a rychle se šíří a způsobuje obrovské škody na zemědělských plodinách.

Maďarská agentura pro bezpečnost potravin ve čtvrtek oznámila, že poprvé v Evropě zachytila velmi nebezpečný invazní hmyz druhu Lycorma delicatula. Tento tvor je spojovaný s významnými zemědělskými ztrátami několika druhů plodin ve Spojených státech. Byl nalezen na jihu země, v okrese Bács-Kiskun, který hraničí se Srbskem, uvedla ve svém prohlášení agentura pro bezpečnost potravin Nebih.

Na jeho přítomnost upozornil agenturu místní obyvatel, který nedokázal tento druh identifikovat. „Laboratorní testy následně potvrdily přítomnost škůdce, a proto úřady začaly zavádět nezbytná karanténní opatření,“ dodala agentura a zdůraznila, že bdělost veřejnosti a včasné hlášení budou klíčové pro zabránění usídlení a šíření tohoto škůdce.

Lycorma delicatula
Zdroj: iNaturalist/Alex Abair

Hmyz Lycorma delicatula české jméno nemá, protože ani v Česku ani v Evropě zatím nebyl pozorován. Dobře ho ale znají ve Spojených státech amerických, kam přitom ze své původní vlasti v Číně pronikl až roku 2014. Způsobil tam obrovské škody na více druzích zemědělsky důležitých plodin.

Krásný a nebezpečný

Lycorma delicatula může dorůst délky až 2,5 centimetru, rychle se šíří a považuje se za vážnou hrozbu hlavně pro vinnou révu, ovocné stromy a další plodiny – celkem se živí asi více než sedmdesáti druhy rostlin a stromů pouze na území USA. Sám o sobě rostliny nezabíjí, vytváří ale tak obrovská hejna, že jejich nálet může rostliny oslabit. Pak se stávají snadnými oběťmi nemocí nebo dalších škůdců.

Lycorma delicatula
Zdroj: Wikimedia Commons/Rhododendrites (CC-BY-SA-4.0)

Zajímavé je, že rostliny neokusuje, ale vysává z nich živiny pomocí orgánu, který připomíná injekční stříkačku. V šíření mu pomáhá jeho superschopnost: umí se totiž udržet na povrchu předmětů, jež se rychle pohybují. To znamená, že ho osobní i nákladní automobily nebo vlaky mohou snadno převážet na stovky kilometrů. V každém vajíčku mají až padesát zárodků, přičemž vajíčka odolávají jakýmkoliv extrémům počasí.

Díky kombinaci těchto vlastností se tento tvor v USA rychle rozšířil; jeho přesné dopady ale nejsou stále ještě popsané. Prvním americkým státem, kam se Lycorma delicatula dostala, byla Pensylvánie. Roku 2020 studie Penn State University ukázala, že tento hmyz způsobuje jen v tomto státu roční ztráty ve výši 554 milionů dolarů (11,8 miliard korun) a v důsledku toho i úbytek téměř pěti tisíc pracovních míst ročně.

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