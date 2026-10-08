Větrné elektrárny mohou ochlazovat mořskou hladinu, ukázal výzkum

Spočítat dopady větrných elektráren na okolí není úplně snadné – zejména na moři, kde existuje spousta nejrůznějších vlivů, jejichž dopady komplikují vyhodnocení. Teď přišli s kvalifikovanými odhady experti ze Skotska.
Větrná energetika hraje v Evropě čím dál větší roli, loni pokrývala už asi patnáct procent poptávky po elektřině. A významný podíl na tom mají větrné turbíny na moři. Ty dodávají asi osminu energie z větrníků. Jenže interakce s tamním prostředím stále ještě nejsou dostatečně popsané.
Tým pod vedením Michely De Dominiciové z National Oceanography Centre nyní zjistil, že samotné konstrukce mořských větrných turbín mohou ovlivňovat promíchávání a teplotu oceánu. Konkrétní dopady ale silně závisí na konkrétních okolních podmínkách.
Pozoruhodné a do značné míry neintuitivní může být už jen to, že největší vliv nemají masivní listy vrtule, ale samotné základy stavby, které jsou ukotvené u dna. Vědci to ověřili pomocí kombinace pokročilého počítačového modelování a reálných pozorování shromážděných na větrné farmě Seagreen u Skotska. Tyto konstrukce totiž mohou posílit přirozené míchání mořské vody, čímž přivádějí chladnější vodu k hladině a teplejší vodu zase k mořskému dnu, kde se může snadněji ochladit.
Jak silný je tento vliv? V modelech snižovaly tyto farmy letní teploty mořské hladiny o přibližně 0,1 až 0,3 stupně uvnitř větrné farmy i v jejím okolí. Během modelovaných podmínek mořské vlny veder v roce 2023 přesáhlo ochlazení na některých místech dokonce až 0,5 stupně.
Složitější, než se zdá
Autoři studie ale upozorňují, že tyto výsledky jsou jen velmi obecné – ve hře je totiž obrovské množství faktorů, které mají na výsledek nějaký vliv. Ať už je to roční období, příliv a odliv, nebo hloubka moře, všechno hraje nějakou roli. Některé oblasti jsou na dodatečné promíchávání zkrátka mnohem citlivější než jiné.
„Konstrukce mořských větrných elektráren mohou zvýšit promíchávání v oceánu, ale to nemusí vždy vést ke změnám, které bychom dokázali snadno zaznamenat. Kdy a kde jsou tyto účinky nejsilnější, určují environmentální podmínky v oblasti,“ říká De Dominiciová.
„Kombinací počítačových modelů s terénními měřeními můžeme určit, kdy a kde jsou tyto změny s největší pravděpodobností zjistitelné a které oblasti jsou na změny nejcitlivější. To by mohlo poskytnout podklady pro budoucí plánování lokalit pobřežních větrných elektráren a pomoci při navrhování a environmentálním monitorování,“ vysvětluje vědkyně smysl tohoto výzkumu.