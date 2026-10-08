Zemřela Margaret Hamiltonová, která vyvíjela programy pro NASA


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK, MIT

Ve věku devadesáti let zemřela americká softwarová inženýrka Margaret Hamiltonová, která vedla tým, jenž vyvíjel letový software pro program Apollo amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Informoval o tom její někdejší zaměstnavatel, Massachusettský technický institut (MIT).

Prohlášení, že Hamiltonová byla průkopnicí, která předběhla svou dobu, by bylo velkým zjednodušením, stojí v prohlášení MIT s tím, že Hamiltonová, která zemřela 30. září, působila jako softwarová inženýrka ještě předtím, než se tato profese stala běžnou.

Na MIT Hamiltonová působila od roku 1959 do poloviny sedmdesátých let, kde nejprve pracovala na meteorologických modelech a později na programu protiletadlové obrany. V roce 1965 se stala šéfkou oddělení, jež vyvíjelo palubní software pro počítače Apolla.

Říct, že Margaret Hamiltonová byla průkopnicí – říct, že předběhla svou dobu – by bylo dramatickým podhodnocením. Byla softwarovou inženýrkou v době, kdy se tento obor teprve rodil, a nejenže sama vyvíjela pokročilý kód, ale také vedla tým, který tuto rodící se technologii využil k vývoji jednoho z nejsložitějších systémů, jaké lidstvo kdy vytvořilo.
Olivier de Weck, profesor programu Apollo a prozatímní vedoucí katedry letectví a kosmonautiky na MIT

Právě v tomto oddělení vedla tým inženýrů, kteří vyvíjeli a testovali veškerý palubní letový software pro projekt NASA Apollo 11, jenž pomohl americkým astronautům Neilu Armstrongovi a Buzzu Aldrinovi bezpečně přistát na Měsíci.

„Přitahovala mě jak samotná myšlenka, tak i skutečnost, že se to ještě nikdy předtím nestalo. Byla jsem první programátorkou, která se k týmu připojila, a první ženou, kterou najali,“ řekla deníku The Guardian v roce 2019.

Margaret Hamiltonová (úplně vlevo) jako minifigurka zvláštní sady Ženy NASA
Zdroj: MIT

V roce 1969, těsně před historickým přistáním letu Apollo 11 na Měsíci, spustil palubní počítač alarm, který signalizoval přetížení počítače, a na chvíli to vypadalo, že se tento složitý přistávací manévr možná nepodaří. Hamiltonová a její tým však podle MIT i s takovým scénářem počítali a vyvinuli „software řízený prioritami“, který měl vypnout všechny úlohy běžící na pozadí a upřednostnit tu nejdůležitější – přistání na Měsíci. Slavný softwarový počin tohoto týmu byl zvěčněn na fotografii z roku 1969, na níž Hamiltonová stojí vedle štosu vytištěného kódu, který se tyčí vedle ní.

Oceňovaná matematička

Za přínos vědě a kosmickým letům dostala Hamiltonová v roce 2016 od tehdejšího amerického prezidenta Baracka Obamy nejvyšší civilní vyznamenání Prezidentskou medaili svobody. Obama tehdy uvedl, že Hamiltonová „symbolizuje tu generaci málo známých žen, které pomohly vyslat lidstvo do vesmíru“.

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Hamiltonová se narodila v Indianě v roce 1936. V roce 1955 studovala matematiku na Michiganské univerzitě, poté přešla na Earlham College, kde v roce 1958 získala bakalářský titul z matematiky. O rok později se s manželem přestěhovala do Bostonu v Massachusetts a do zaměstnání na MIT původně nastoupila, aby finančně podporovala manžela během jeho studia práv. Od sedmdesátých let využila Hamiltonová své odborné znalosti k založení vlastních softwarových firem, mezi nimiž byla i společnost Hamilton Technologies, která dodnes sídlí v Massachusetts.

„Její smrt nás zarmoutila, ale jsme vděční za to, že jsme mohli oslavit její mimořádné úspěchy, kterých dosáhla během svého dlouhého života,“ uvádí prohlášení Earlham College. Podle MIT jsou pozůstalými dcera, zeť, dva vnuci a čtyři pravnuci.

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