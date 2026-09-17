NASA objevila na Měsíci nový kráter. Nárazu si nikdo nevšiml

Vědci objevili na Měsíci kráter, který vznikl při dopadu cizího tělesa před dvěma lety a zpočátku zůstal bez povšimnutí. Při průměru přibližně 222 metrů a hloubce až 43 metrů je kráter větší než Koloseum v Římě, píše agentura AP. Podle vědců k události takového měřítka dochází přibližně jednou za asi 130 let. Pro badatele představuje nový kráter vítaný zdroj informací, které mohou být užitečné pro plánovanou výstavbu měsíční základny amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA).
„Tato událost představuje statisticky vzácný jev, který se v podstatě vyskytne jen jednou za život,“ uvedli vědci v jedné ze dvou studií, které se dopadem zabývají a byly zveřejněny v odborném časopise Science Advances.
Samotný dopad asteroidu nebo komety v reálném čase unikl teleskopům jak na Zemi, tak ve vesmíru. Družice NASA kráter na přivrácené straně Měsíce zaznamenala v květnu 2024 krátce po jeho vzniku. V záplavě dat ale nebyl kráter identifikován až do srpna 2025. Detailnější snímky pořídila družice loni na podzim a objev potvrdili odborníci letos.
V současnosti se jedná o největší známý kráter Sluneční soustavy, který vznikl následkem dopadu v nedávné době. Je třikrát větší než jeho předchůdce objevený na Měsíci před deseti lety.
Kosmické zahradničení
Vědci kolem kráteru identifikovali sedm kilometrů širokou oblast uvolněné půdy. David Paige, jeden z badatelů, kteří kráter studují, to přirovnal k zahradničení. „O dopadech teď uvažujeme jako o způsobu, jak zkypřit regolit. Dopad odmrští sedimenty a na povrch se dostanou věci, které jsou běžně pod ním,“ uvádí. Regolit je nezpevněná vrstva hornin, která pokrývá v podstatě celý povrch Měsíce.
Podle dat nasbíraných družicí od roku 2009 se horní dva centimetry půdy vlivem odmrštěných těles převrátí jednou za osmdesát tisíc let, rychleji, než se předpokládalo. Informace o dopadu mohou pomoci při plánované výstavbě základny americké NASA na Měsíci.
Mark Robinson, vedoucí vědecký pracovník pracující s družicí obíhající kolem Měsíce, uvádí, že dalším krokem je vypočítat riziko, že tělesa odmrštěná při dopadech zasáhnou plánovanou měsíční základnu NASA. „Tahle informace pomůže technikům zpevnit konstrukci, takže se nebude třeba tolik obávat, že se poškodí,“ dodává.