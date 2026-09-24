AI agent pronikl na australský vládní portál


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Australský premiér Anthony Albanese oznámil, že agent umělé inteligence (AI) vyvinutý americkou společností OpenAI v červnu pronikl na australský vládní portál se zdravotními údaji. Získal neoprávněný přístup k veřejným i neveřejným souborům, informovala o tom agentura Reuters. Jedná se pravděpodobně o první známý případ, kdy agent AI hacknul vládní webovou stránku.

Představuje to jeden z nejvýznamnějších incidentů, při nichž agenti AI pronikli do externích systémů mimo USA, a mohl by vyvolat obavy ohledně schopnosti vývojářů udržet tuto technologii pod kontrolou, píše Reuters.

Agent od OpenAI získal podle Albaneseho neoprávněný přístup k portálu lékařských statistik vládní agentury Medicare odpovědné za necitlivá zdravotní data a statistiky, včetně veřejných výdajů na zdravotnictví. Podle něj se však nezdá, že by došlo k neoprávněnému přístupu k osobním údajům kohokoli v systému Medicare.

Umělá inteligence od OpenAI utekla z „vězení“ a zaútočila na cizí web
Ilustrační grafika

„Z aktuálně dostupných důkazů vyplývá, že nedošlo k širšímu narušení sítě. Tato situace je nicméně samozřejmě nepřijatelná a vyjadřujeme nad ní mimořádné znepokojení přímo generálnímu řediteli OpenAI Samu Altmanovi,“ řekl předseda australské vlády v New Yorku, kde se účastní zasedání Valného shromáždění OSN.

K incidentu došlo poté, co společnosti OpenAI a Anthropic tento měsíc vyzvaly Austrálii, aby přehodnotila zákaz, který jim brání využívat kreativní obsah této země k trénování svých modelů.

Roj umělých inteligencí napadl německý web. Radily se tam, jak lépe podvádět a škodit
OpenAI

Akce jsme nezamýšleli, tvrdí OpenAI

„Zaznamenali jsme aktivitu týkající se několika webových stránek a služeb australské vlády, když se naše modely pokoušely vyhledat odpovědi. Naše modely provedly akce, které jsme nezamýšleli. Naše šetření neodhalilo žádné důkazy o tom, že by došlo k přístupu k záznamům o pacientech. Mezi informace, ke kterým byl získán přístup, patřily souhrnné zdravotní statistiky a názvy interních souborů,“ tvrdí OpenAI.

Ačkoli se hackerský útok stal v červnu, vláda se o něm dozvěděla teprve před několika týdny. Jde o jeden z několika nedávných incidentů, při nichž OpenAI zveřejnila informace o hackerských útocích nebo neoprávněné činnosti svých agentů AI až dlouho poté, co se staly. V některých případech tak učinila proto, že útok odhalila se zpožděním, v jiných proto, že se nejdříve rozhodla ji nezveřejnit.

Agenti OpenAI napadli kromě webu Hugging Face další čtyři platformy
Ilutrační foto

Další významný incident – a to vniknutí do open-source úložiště AI Hugging Face v polovině července – byl podle časových os zveřejněných OpenAI a nezávislými vyšetřovateli odhalen teprve asi týden po výskytu. To pomohlo roznítit celosvětovou diskuzi o rizicích, které představují stále výkonnější modely AI.

Konkurenti Anthropic, Gemini od Googlu a Meta rovněž zveřejnili případy, kdy jejich agenti přistupovali k externím systémům.

Někteří z předních amerických manažerů v oblasti AI, včetně Altmana, vyzvali ke zpomalení vývoje této technologie, přičemž mimo jiné poukazovali na hrozbu ničivých kybernetických útoků ze strany agentů, kteří se vymkli kontrole.

AI od Anthropicu se při testech nabourala do systémů tří firem
Ilustrační grafika

Výběr redakce

Ukrajina hlásí po ruských útocích nejméně osm mrtvých

Ukrajina hlásí po ruských útocích nejméně osm mrtvých

09:14Aktualizovánopřed 14 mminutami
Čínského prezidenta v USA přivítal Trump za výstřelů děl a přeletu bombardérů

Čínského prezidenta v USA přivítal Trump za výstřelů děl a přeletu bombardérů

01:02Aktualizovánopřed 36 mminutami
Pákistán ostřeloval cíle v Afghánistánu, reagoval údajně na útok drony

Pákistán ostřeloval cíle v Afghánistánu, reagoval údajně na útok drony

před 1 hhodinou
Soud zablokoval Trumpovo vypovězení CNN, MS NOW a Politico z Bílého domu

Soud zablokoval Trumpovo vypovězení CNN, MS NOW a Politico z Bílého domu

před 1 hhodinou
Propaganda, ne kultura. Ukrajina vyzývá k zavření Ruských domů

Propaganda, ne kultura. Ukrajina vyzývá k zavření Ruských domů

před 2 hhodinami
Vyřešit spor s mediátorem. Soudy tuto možnost nařizují jen v půl procentu civilních případů

Vyřešit spor s mediátorem. Soudy tuto možnost nařizují jen v půl procentu civilních případů

před 3 hhodinami
Poslanci by měli zahájit debatu o návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků

ŽivěPoslanci by měli zahájit debatu o návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků

před 5 hhodinami
Venezuelská prezidentka slíbila uspořádat volby, konkrétní termín neuvedla

Venezuelská prezidentka slíbila uspořádat volby, konkrétní termín neuvedla

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ukrajina hlásí po ruských útocích nejméně osm mrtvých

Ruské invazní jednotky podnikly ve čtvrtek ráno sérii útoků na Ukrajinu. Dva mrtvé a tři raněné hlásí po raketovém úderu Kyjev. Údery už odsoudil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle nějž k nim dochází opakovaně kvůli nedostatečnému tlaku na Moskvu. Později udeřilo Rusko na zemědělský podnik v Charkovské oblasti, tamní úřady hlásí šest obětí a dalších dvanáct zraněných.
09:14Aktualizovánopřed 14 mminutami

Čínského prezidenta v USA přivítal Trump za výstřelů děl a přeletu bombardérů

Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií osobně přivítali na letecké základně Andrews u Washingtonu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s manželkou Pcheng Li-jüan. Informovala o tom média. Si ve středu pozdě večer SELČ zahájil třídenní státní návštěvu USA a ve čtvrtek bude s Trumpem v Bílém domě jednat o obchodních otázkách nebo umělé inteligenci (AI).
01:02Aktualizovánopřed 36 mminutami

Pákistán ostřeloval cíle v Afghánistánu, reagoval údajně na útok drony

Pákistán brzy ráno oznámil, že provedl letecké údery na deset cílů v Afghánistánu, které byly podle něj ve středu využity k útokům bezpilotních letounů proti Pákistánu. Napsala to agentura AP, podle níž se jedná o výrazné vyhrocení napětí mezi sousedními zeměmi ohrožující zprostředkovatelské snahy regionálních mocností o mír.
před 1 hhodinou

Soud zablokoval Trumpovo vypovězení CNN, MS NOW a Politico z Bílého domu

Federální soudce v USA nařídil prezidentovi Donaldu Trumpovi obnovit novinářům stanic CNN, MS NOW a zpravodajského serveru Politico přístup do Bílého domu. Prezidentovo rozhodnutí vypovědět trojici médií z Bílého domu bylo podle soudce „zřejmě protiústavní“. Informuje o tom agentura Reuters. Podle agentury AP bude nařízení platit čtrnáct dní a má zachovat dosavadní stav, dokud soud případ podrobněji neprozkoumá.
před 1 hhodinou

AI agent pronikl na australský vládní portál

Australský premiér Anthony Albanese oznámil, že agent umělé inteligence (AI) vyvinutý americkou společností OpenAI v červnu pronikl na australský vládní portál se zdravotními údaji. Získal neoprávněný přístup k veřejným i neveřejným souborům, informovala o tom agentura Reuters. Jedná se pravděpodobně o první známý případ, kdy agent AI hacknul vládní webovou stránku.
před 1 hhodinou

Propaganda, ne kultura. Ukrajina vyzývá k zavření Ruských domů

Ukrajina vyzývá ostatní státy k přísnějšímu postoji vůči Ruským domům. Podle kritiků slouží pod záštitou kulturní instituce k šíření dezinformací a špionáži. Německo vypovědělo smlouvu Ruskému domu v reakci na hybridní útok, z něhož viní Moskvu, ta ale své zapojení odmítá. Ruská federace plánuje otevřít nová kulturní centra v Africe, kde tak posiluje svůj vliv.
před 2 hhodinami

VideoBoje v Jemenu pokračují, uprchlíků přibývá

Boje v Jemenu mezi hútíjskými povstalci a vládními silami, které podporuje Saúdská Arábie, neutichají. Vedle globálních důsledků roste počet místních obyvatel, kteří před válkou prchají. Podle OSN humanitární pomoc do začátku bojů potřebovalo 22 milionů Jemenců, víc než polovina obyvatel. Nyní jich rychle přibývá, za tři týdny uteklo z domovů 130 tisíc Jemenců, mnozí z nich se vydávají přes Rudé moře do Džibutska. V přijímacím táboře v Markazi dostávají první pomoc – potraviny, vodu, stany, domácí potřeby a hygienu. Se stoupající hustotou osídlení roste riziko šíření nemocí. O krizi vypovídá i to, že mnozí Jemenci volí jako bezpečnější cíl k útěku Somálsko, Eritreu či Etiopii. Země, odkud Jemen navzdory svým konfliktům a nouzi přijal za poslední roky 65 tisíc žádostí o azyl.
před 3 hhodinami

Venezuelská prezidentka slíbila uspořádat volby, konkrétní termín neuvedla

Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová ve středečním projevu před Valným shromážděním OSN v New Yorku slíbila, že se v zemi budou konat volby. O jejich načasování podle ní rozhodnou sami Venezuelané. Konkrétní termín hlasování však neuvedla. Rodríguezová se v úterý na okraj zasedání krátce setkala s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
před 6 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

před 19 hhodinami
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

před 22 hhodinami
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

9. 9. 2026
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026