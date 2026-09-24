El Niňo může do února přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí, varují vědci

Letošní silný klimatický jev El Niňo může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder, odhadují klimatologové. Vyplývá to ze závěrů studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit, uvedl list The Guardian.
Nejzasaženějšími zeměmi budou podle studie v příštích šesti měsících Nigérie, Indonésie, Súdán, Indie a Brazílie. Mezi dvaceti nejvíce postiženými zeměmi budou ale také Spojené státy, kde vědci odhadují, že na následky nadprůměrných teplot zemře asi 3500 lidí. Silné dopady vědci očekávají také v oblasti Sahelu a v jihovýchodní Asii.
Odhad vychází z údajů o vztahu mezi teplotami a úmrtností ve více než 24 tisících oblastech po celém světě. Vědci je zkombinovali s předpověďmi teplot ovlivněných jevem El Niňo a porovnali je s průměrnými počty úmrtí v jednotlivých měsících v letech 1996 až 2025. Odhad se týká období od letošního června do února příštího roku, dokdy sahají současné teplotní předpovědi. Zvýšená úmrtnost související s vedry ale podle vědců může pokračovat až do června či července 2027.
Informovaní lidé jsou lépe připravení
Podle autorů mohou předpovědi pomoci připravit opatření na ochranu obyvatel, například přesnější předpovědi veder, ochlazovací centra nebo posílení zdravotnického personálu v nejteplejších obdobích.
Letošní El Niňo už překonal nejvyšší teplotu zaznamenanou u tohoto klimatického jevu a podle vědců může být výrazně silnější než předchozí epizody. El Niňo je přirozený klimatický jev, při němž se pravidelně oteplují vody ve východní části tropického Tichého oceánu. Vědci ale upozorňují, že jeho dopady se odehrávají na stále teplejším základě způsobeném změnou klimatu, což zvyšuje riziko extrémních teplot.
El Niňo podle Světového potravinového programu představuje také riziko pro zásobování potravinami. Organizace v srpnu odhadla, že jeho dopady by mohly příští rok uvrhnout do akutního hladu zhruba padesát milionů lidí a přispět k růstu cen potravin. Silný El Niňo v letech 1877 až 1878 podle historických odhadů přispěl v důsledku sucha a hladomoru k úmrtí více než padesáti milionů lidí, zejména v Indii, Brazílii a Číně.