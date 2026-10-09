Emise skleníkových plynů za poslední dekádu měly dopad na sílu veder v Evropě, ukazuje studie

Když Evropu zasáhne mimořádná vlna veder, dokážou klimatologové poměrně dobře stanovit, jakou roli v ní sehrála člověkem způsobená změna klimatu. Nedávno publikovaná studie si ale klade mnohem složitější otázku – dá se v konkrétní vlně veder rozeznat vliv části skleníkových plynů, konkrétně těch, které lidstvo vypustilo teprve během posledních deseti let?
Podle výsledků nové studie se dá vliv emisí na konkrétní vlnu veder popsat velmi detailně. A jejich příspěvek rozhodně není zanedbatelný. Autoři se zaměřili na emise vypuštěné od roku 2015, protože právě v tomto roce byla přijata Pařížská dohoda mající za cíl postupné snižování emisí skleníkových plynů. Jenže od té doby lidstvo vyprodukovalo téměř pětinu veškerého oxidu uhličitého pocházejícího ze spalování fosilních paliv.
Vědci zkoumali, jestli se dá účinek desetileté, tedy relativně krátké části emisní historie odlišit od přirozené proměnlivosti počasí a klimatu. Zásadní novinkou studie je přitom způsob, jakým autoři k výsledkům dospěli. Tradiční klimatické modely umějí velmi dobře vyhodnotit vliv celkového antropogenního působení, ale oddělit příspěvek emisí z pouhých několika posledních let je mnohem obtížnější. Signál je malý a snadno se ztrácí v přirozené variabilitě atmosféry.
Proto teď využili generativní umělou inteligenci, konkrétně takzvaný difuzní model natrénovaný na simulacích deseti globálních klimatických modelů pokrývajících období od roku 1850 do roku 2100. Model se naučil vztah mezi množstvím kumulativních emisí, aktuálními meteorologickými podmínkami – například tlakovým polem nebo půdní vlhkostí – a výslednou teplotou nad Evropou. Následně do něj klimatologové vložili skutečné meteorologické podmínky z analýzy ERA5 a nechali ho vytvářet množství možných teplotních scénářů pro různé úrovně emisí. To jim umožnilo odpovědět, jak teplé by při stejné povětrnostní situaci byly části Evropy, kdyby se koncentrace skleníkových plynů během posledního desetiletí nezvyšovaly.
Vedra v červnu 2025
Jako hlavní případ ke studiu posloužila mimořádná vlna veder, která zasáhla Evropu v červnu 2025. Ten se v západní a jihozápadní Evropě stal vůbec nejteplejším červnem v historii – než ho překonal letošní červen. Autoři porovnávali skutečný svět roku 2025 s hypotetickou situací, ve které by nastalo prakticky stejné rozložení tlakových útvarů a další meteorologické podmínky, ale množství kumulativních lidmi způsobených emisí skleníkových plynů by zůstalo na úrovni roku 2015. A výsledek výpočtů je překvapivě výrazný.
Pravděpodobnost, že emise vypuštěné po roce 2015 tuto konkrétní vlnu veder zesílily, vyšla vyšší než 99 procent. V průměru nad sledovanou oblastí přidaly podle středního odhadu přibližně 0,34 stupně Celsia. V jednotlivých částech Evropy činil příspěvek zhruba 0,25 až 0,50 stupně, přičemž největší byl ve Středomoří.
Třetina stupně nemusí na první pohled působit dramaticky. Jenže při vlně veder je důležité, že se tato hodnota přičítá k už tak mimořádně vysokým teplotám. Rozdíl několika desetin stupně může zvýšit počet lidí vystavených kritickému tepelnému stresu, zvednout spotřebu elektřiny nebo zesílit dopady na zemědělství. Vliv na zdravotní následky navíc není lineární – s rostoucí teplotou může riziko předčasných úmrtí narůstat podstatně rychleji.
Vliv emisí se pozná
Stejným způsobem byl zkoumán vždy nejteplejší týden každého léta mezi roky 2016 a 2025. U všech let od roku 2021 se ukázalo, že s pravděpodobností přes 95 procent emise vzniklé po přijetí Pařížské dohody horka v nejteplejší týden roku zesílily. V některých místech jižní a východní Evropy jejich příspěvek přesahoval 0,35 stupně. Projevily se také na počtu mimořádně horkých dnů, v některých oblastech kolem Středozemního moře šlo dokonce o více než čtyři další extrémně teplé dny za rok.
Výsledky dobře ilustrují, že neexistuje ostrá hranice, po jejímž překročení začnou další emise najednou vést k extrémům. Každý další přírůstek skleníkových plynů postupně zvyšuje základní teplotní úroveň, na které se odehrává přirozeně proměnlivé počasí. Stejná povětrnostní situace tak dnes může přinést vyšší teploty než před deseti nebo dvaceti lety. A je vhodné zdůraznit, že zejména oxid uhličitý, který se do atmosféry dostává při spalování fosilních paliv, v ní zůstává i stovky let.
Výsledky výzkumu ukazují, že klimatický systém nereaguje jen na dávnou emisní minulost, ale i skleníkové plyny vypuštěné během posledních několika let už dokážou měřitelně ovlivnit intenzitu extrémního počasí, které nejen Evropa zažívá. Samozřejmě, že ani při rychlém snižování emisí nelze jejich vznik zastavit ze dne na den, ale každá ušetřená tuna potenciálně znamená, že extremita vln veder se do budoucna bude zvyšovat pomaleji než dosud.