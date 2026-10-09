Emise skleníkových plynů za poslední dekádu měly dopad na sílu veder v Evropě, ukazuje studie


před 37 mminutami|Zdroj: ČT24

Když Evropu zasáhne mimořádná vlna veder, dokážou klimatologové poměrně dobře stanovit, jakou roli v ní sehrála člověkem způsobená změna klimatu. Nedávno publikovaná studie si ale klade mnohem složitější otázku – dá se v konkrétní vlně veder rozeznat vliv části skleníkových plynů, konkrétně těch, které lidstvo vypustilo teprve během posledních deseti let?

Podle výsledků nové studie se dá vliv emisí na konkrétní vlnu veder popsat velmi detailně. A jejich příspěvek rozhodně není zanedbatelný. Autoři se zaměřili na emise vypuštěné od roku 2015, protože právě v tomto roce byla přijata Pařížská dohoda mající za cíl postupné snižování emisí skleníkových plynů. Jenže od té doby lidstvo vyprodukovalo téměř pětinu veškerého oxidu uhličitého pocházejícího ze spalování fosilních paliv.

Vědci zkoumali, jestli se dá účinek desetileté, tedy relativně krátké části emisní historie odlišit od přirozené proměnlivosti počasí a klimatu. Zásadní novinkou studie je přitom způsob, jakým autoři k výsledkům dospěli. Tradiční klimatické modely umějí velmi dobře vyhodnotit vliv celkového antropogenního působení, ale oddělit příspěvek emisí z pouhých několika posledních let je mnohem obtížnější. Signál je malý a snadno se ztrácí v přirozené variabilitě atmosféry.

Vedra decimují městské stromy. Radnice hledají řešení
Suché stromy na náměstí Svobody v Brně

Proto teď využili generativní umělou inteligenci, konkrétně takzvaný difuzní model natrénovaný na simulacích deseti globálních klimatických modelů pokrývajících období od roku 1850 do roku 2100. Model se naučil vztah mezi množstvím kumulativních emisí, aktuálními meteorologickými podmínkami – například tlakovým polem nebo půdní vlhkostí – a výslednou teplotou nad Evropou. Následně do něj klimatologové vložili skutečné meteorologické podmínky z analýzy ERA5 a nechali ho vytvářet množství možných teplotních scénářů pro různé úrovně emisí. To jim umožnilo odpovědět, jak teplé by při stejné povětrnostní situaci byly části Evropy, kdyby se koncentrace skleníkových plynů během posledního desetiletí nezvyšovaly.

Vedra v červnu 2025

Jako hlavní případ ke studiu posloužila mimořádná vlna veder, která zasáhla Evropu v červnu 2025. Ten se v západní a jihozápadní Evropě stal vůbec nejteplejším červnem v historii – než ho překonal letošní červen. Autoři porovnávali skutečný svět roku 2025 s hypotetickou situací, ve které by nastalo prakticky stejné rozložení tlakových útvarů a další meteorologické podmínky, ale množství kumulativních lidmi způsobených emisí skleníkových plynů by zůstalo na úrovni roku 2015. A výsledek výpočtů je překvapivě výrazný.

Pravděpodobnost, že emise vypuštěné po roce 2015 tuto konkrétní vlnu veder zesílily, vyšla vyšší než 99 procent. V průměru nad sledovanou oblastí přidaly podle středního odhadu přibližně 0,34 stupně Celsia. V jednotlivých částech Evropy činil příspěvek zhruba 0,25 až 0,50 stupně, přičemž největší byl ve Středomoří.

Vedra zastavují jaderné elektrárny. Po Francii hlásí problémy Maďaři a Rumuni
Ilustrační foto

Třetina stupně nemusí na první pohled působit dramaticky. Jenže při vlně veder je důležité, že se tato hodnota přičítá k už tak mimořádně vysokým teplotám. Rozdíl několika desetin stupně může zvýšit počet lidí vystavených kritickému tepelnému stresu, zvednout spotřebu elektřiny nebo zesílit dopady na zemědělství. Vliv na zdravotní následky navíc není lineární – s rostoucí teplotou může riziko předčasných úmrtí narůstat podstatně rychleji.

Vliv emisí se pozná

Stejným způsobem byl zkoumán vždy nejteplejší týden každého léta mezi roky 2016 a 2025. U všech let od roku 2021 se ukázalo, že s pravděpodobností přes 95 procent emise vzniklé po přijetí Pařížské dohody horka v nejteplejší týden roku zesílily. V některých místech jižní a východní Evropy jejich příspěvek přesahoval 0,35 stupně. Projevily se také na počtu mimořádně horkých dnů, v některých oblastech kolem Středozemního moře šlo dokonce o více než čtyři další extrémně teplé dny za rok.

Vedra v Česku jsou delší a intenzivnější, podobných epizod bude přibývat, říká geograf
Ilustrační foto – vedra v Česku

Výsledky dobře ilustrují, že neexistuje ostrá hranice, po jejímž překročení začnou další emise najednou vést k extrémům. Každý další přírůstek skleníkových plynů postupně zvyšuje základní teplotní úroveň, na které se odehrává přirozeně proměnlivé počasí. Stejná povětrnostní situace tak dnes může přinést vyšší teploty než před deseti nebo dvaceti lety. A je vhodné zdůraznit, že zejména oxid uhličitý, který se do atmosféry dostává při spalování fosilních paliv, v ní zůstává i stovky let.

Výsledky výzkumu ukazují, že klimatický systém nereaguje jen na dávnou emisní minulost, ale i skleníkové plyny vypuštěné během posledních několika let už dokážou měřitelně ovlivnit intenzitu extrémního počasí, které nejen Evropa zažívá. Samozřejmě, že ani při rychlém snižování emisí nelze jejich vznik zastavit ze dne na den, ale každá ušetřená tuna potenciálně znamená, že extremita vln veder se do budoucna bude zvyšovat pomaleji než dosud.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Nobelovu cenu míru získala někdejší soudkyně ICC Navi Pillayová

Nobelovu cenu míru získala někdejší soudkyně ICC Navi Pillayová

10:59Aktualizovánopřed 2 mminutami
Odstartují volby do obecních zastupitelstev a Senátu

Odstartují volby do obecních zastupitelstev a Senátu

před 4 hhodinami
Hasiči vyprostili uvázlý kamion v pražské Vídeňské ulici

Hasiči vyprostili uvázlý kamion v pražské Vídeňské ulici

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Ruský útok na autobusy v Kramatorsku má desítky obětí

Ruský útok na autobusy v Kramatorsku má desítky obětí

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Plán na snížení podpor v nezaměstnanosti rozklížil vládu

Plán na snížení podpor v nezaměstnanosti rozklížil vládu

před 15 hhodinami
Trump tvrdí, že USA neobnoví útoky na Írán před volbami do Kongresu

Trump tvrdí, že USA neobnoví útoky na Írán před volbami do Kongresu

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Při útocích na mezinárodní letiště v Saúdské Arábii zemřeli tři lidé

Při útocích na mezinárodní letiště v Saúdské Arábii zemřeli tři lidé

7. 10. 2026Aktualizovánopřed 15 hhodinami
Jižní Korea stáhne velvyslance z Ukrajiny kvůli sporu o zajatce

Jižní Korea stáhne velvyslance z Ukrajiny kvůli sporu o zajatce

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Emise skleníkových plynů za poslední dekádu měly dopad na sílu veder v Evropě, ukazuje studie

Když Evropu zasáhne mimořádná vlna veder, dokážou klimatologové poměrně dobře stanovit, jakou roli v ní sehrála člověkem způsobená změna klimatu. Nedávno publikovaná studie si ale klade mnohem složitější otázku – dá se v konkrétní vlně veder rozeznat vliv části skleníkových plynů, konkrétně těch, které lidstvo vypustilo teprve během posledních deseti let?
před 37 mminutami

AI vyřešila stovky matematických problémů, tvrdí OpenAI. Vědci protestují

Společnost OpenAI zaměřená na výzkum a vývoj umělé inteligence (AI) zveřejnila rozsáhlou sbírku matematických výpočtů, které vytvořil její nový interní model. Podle deníku The New York Times (NYT) výsledky na jednu stranu odhalují, čeho jsou nejpokročilejší modely AI schopny, ale vyvolávají i otázku, do jaké míry se výsledky opírají o práci skutečných matematiků. Překotný vývoj AI také vyvolává obavy, že firmy technologii vyvíjejí rychleji, než se změně dokáže přizpůsobit akademické prostředí.
před 17 hhodinami

Rakovina dutiny ústní zabije ročně stovky Čechů. Člověk ji může odhalit sám, radí stomatolog

Stovky lidí ročně zbytečně zemřou na rakovinu dutiny ústní, hlavně proto, že se s touto diagnózou dostanou k lékaři pozdě. Ve skutečnosti mohou ale hodně udělat sami, tento nádor se dá totiž odhalit i pomocí samovyšetření. Včasný záchyt je pro toto zhoubné onemocnění klíčový, říká v rozhovoru pro ČT24 přednosta Stomatologické kliniky FN Plzeň Lukáš Hauer.
před 19 hhodinami

Větrné elektrárny mohou ochlazovat mořskou hladinu, ukázal výzkum

Spočítat dopady větrných elektráren na okolí není úplně snadné – zejména na moři, kde existuje spousta nejrůznějších vlivů, jejichž dopady komplikují vyhodnocení. Teď přišli s kvalifikovanými odhady experti ze Skotska.
před 22 hhodinami

Zemřela Margaret Hamiltonová, která vyvíjela programy pro NASA

Ve věku devadesáti let zemřela americká softwarová inženýrka Margaret Hamiltonová, která vedla tým, jenž vyvíjel letový software pro program Apollo amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Informoval o tom její někdejší zaměstnavatel, Massachusettský technický institut (MIT).
před 23 hhodinami

Největší soukromá archeologická společnost na světě končí, stovky vědců jsou bez práce

„Archeologie jako byznys s růstovou strategií“ – takový byl záměr americké soukromé společnosti Chronicle Heritage, která zaměstnávala stovky archeologů, antropologů a paleontologů. Na začátku října přestala fungovat, možná i kvůli obavám z budoucího nedostatku financí.
včera v 11:08

WHO žádá informace o výskytu moru v Rusku. Podle Moskvy epidemie nehrozí

Světová zdravotnická organizace (WHO) požádala ruské úřady o informace ohledně zpráv médií, že se v sibiřském ústavu pro boj proti moru nakazil další zaměstnanec. Laborantka ústavu podle ruských médií nedávno zemřela na plicní mor, zatímco ruské úřady výskyt moru popírají a tvrdí, že mladá žena podlehla zápalu plic nezjištěného původu. Ruský úřad pro ochranu spotřebitelů Rospotrebnadzor ve středu uvedl, že obyvatelé Irkutské oblasti na Sibiři nečelí žádnému epidemickému nebezpečí.
7. 10. 2026Aktualizováno7. 10. 2026

Schopnost přírody „vzpamatovat se“ značně přeceňujeme, varuje studie

Rozsáhlá analýza britských výzkumníků popsala, jakými způsoby rozmanitost přírody chrání člověka. A ukázala, jak složité je pro poškozené ekosystémy, jež lidem pomáhají k přežití, vrátit se k plné funkčnosti poté, co jsou nějak poškozené.
7. 10. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

před 4 hhodinami
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

před 18 hhodinami
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026