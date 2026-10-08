Největší soukromá archeologická společnost na světě končí, stovky vědců jsou bez práce

„Archeologie jako byznys s růstovou strategií“ – takový byl záměr americké soukromé společnosti Chronicle Heritage, která zaměstnávala stovky archeologů, antropologů a paleontologů. Na začátku října přestala fungovat, možná i kvůli obavám z budoucího nedostatku financí.
Největší světová soukromá archeologická společnost nečekaně a náhle ukončila svou činnost. Udělala to 1. října, aniž by to veřejně oznámila. Všech šest set jejích zaměstnanců tak zůstalo bez práce. Informoval o tom odborný časopis Science, který hovořil s několika archeology a paleontology, kteří tam pracovali. Další sdíleli svá svědectví na sociálních sítích.
„Naší reakcí byl naprostý šok, vztek, smutek a strach,“ uvedl jeden ze zaměstnanců, který si přál zůstat v anonymitě.
Archeologický byznys
Společnost Chronicle Heritage patřila k hlavním světových hráčům v komerčním odvětví ochrany kulturního dědictví. Měla více než dvacet poboček v USA a Velké Británii a odhadovaný roční obrat kolem 100 milionů dolarů (zhruba dvě miliardy korun).
Její obchodní model byl jednoduchý: firma byla placená za to, aby před stavbou nějakého většího díla prověřila, jestli se pod pozemkem neukrývá něco cenného – hodnotila stavební místa před zahájením projektu z hlediska historie, kultury a archeologie, aby investor nestavěl na kulturně významném místě.
Chronicle Heritage byla kritizována za to, že za archeologické dědictví považuje vlastně jakékoliv historické artefakty. Vzhledem k tomu, že mají USA výrazně kratší dějiny než jiné části světa, považují za odkaz minulosti třeba i předměty z osmdesátých let dvacátého století.
Nedávno vyvolal kritiku výzkum plechovek od nápojů z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století, které ležely pod stavbou obchodního centra.
Platily ji firmy, které chtěly stavět. Zákazníky byly tedy nejčastěji velké společnosti, jako těžaři, energetici a podnikatelé v dopravě. Tyto firmy musí v USA často podle zákona dokládat, že jejich projekt nepoškodí památky. Bez posudku nedostanou povolení, takže poptávka je poměrně stabilní a vynucená regulací. Chronicle Heritage prováděla až devadesát procent archeologického výzkumu v USA.
Hromadné propouštění podle Science připraví mnoho archeologů o práci právě v době, kdy končí sezona terénních prací, což by mohlo zkomplikovat správu archeologických, domorodých a paleontologických sbírek, které společnost měla na starost.
Společnost přitom v poslední době úspěšně pronikla na trhy v oblasti správy kulturního dědictví v nejméně deseti zahraničních zemích a najímala si špičkové odborníky, kteří měli tyto projekty vést.
Velká americká změna
Společnost ani její majitel, soukromý investiční fond Riverside Company, nevysvětlili, proč k zániku tohoto významného hráče došlo. Science spekuluje, že příčinou by mohla být nejistota spojená s vládou Donalda Trumpa. Ta totiž navrhla změny zákonů o ochraně památek, které by mohly výrazně snížit počet projektů financovaných z federálních prostředků nebo povolených federálními úřady, u nichž se vyžaduje odborné archeologické posouzení.
Navíc skupina demokratických i republikánských senátorů nedávno představila návrh zákona, jehož cílem je zjednodušit ve Spojených státech vydávání federálních stavebních povolení – také to by mohlo vést k poklesu počtu archeologických průzkumů. Proti těmto změnám se zformovala široká koalice, která zahrnuje archeologické organizace, skupiny zabývající se ochranou historického dědictví a také domorodé kmeny.
Pro Chronicle Heritage je už ale pozdě, na jejím zániku nové snahy nic nezmění.