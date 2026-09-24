V Brně testují lepidlo na zlomeniny. Inspiroval ho sliz mušlí


před 58 mminutami|Zdroj: ČT24, CEITEC VUT

S léčbou tříštivých zlomenin by v budoucnu mohlo pomoci kostní lepidlo, které v současné době testují vědci z výzkumného centra CEITEC Vysokého učení technického v Brně. Jednotlivé úlomky kosti se pomocí něj dají přilepit na své místo, poté se lepidlo postupně samo vstřebá a rozloží na látky, které se v těle běžně vyskytují. Lékaři navíc mohou do lepidla přidat také antibakteriální a hojivé látky.

Lepidlo má dvě složky – lepivý gel a biokeramický prášek. Smícháním vznikne hmota, která kosti slepí, ale zároveň je porézní. „Díky tomu je velice podobná skutečné kosti. Můžou jí tak procházet živiny či krev – a tedy i kmenové buňky, které se běžně vyskytují v těle pacienta, například v kostní dřeni. Ty naše lepidlo postupně obrostou a přemění na kost,“ uvedla vedoucí výzkumné skupiny pokročilých biomateriálů Lucy Vojtová.

„Nevím o tom, že by existoval produkt, který by měl podobné vlastnosti jako naše lepidlo. Proto také v současnosti řešíme jeho patentování,“ doplnila Vojtová, která se výzkumu vstřebatelného kostního lepidla věnuje už asi dvacet let.

Inspirováno přírodou

Když brněnští vědci hledali vzor, kterým se inspirovat, našli ho u mušlí. „Dokáží se nalepit na kameny i ve vlhkém prostředí. A my jsme potřebovali, aby se lepidlo například při kontaktu s krví nerozpouštělo nebo nevyplavilo,“ vysvětlila Lenka Michlovská, která projekt vede. Vědci proto zkoumali složení proteinů, které mušle vypouštějí, když se chtějí ke dnu přilepit. A na stejném principu teď pracuje také jejich lepidlo.

Testované ovce
Zdroj: FN Brno/Milan Krtička

Jeho hlavní výhodou je možnost aplikovat ho i injekčně a rovnoměrně ho nanášet. Navíc se nabízí možnost lepit malé úlomky pod rentgenem, bez nutnosti příliš velkého operačního zásahu. Pomocí lepidla mohou lékaři přichytit i drobné úlomky kosti, které se při klasických operacích jinak většinou odstraňují. Bývají totiž příliš malé na to, aby se daly sešroubovat.

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Vědci zatím lepidlo nezkoušeli na lidech, mají hotové laboratorní testy a pokračuje i testování na ovčích modelech. Podílejí se na něm také odborníci z Fakultní nemocnice Brno, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a Českého vysokého učení technického v Praze. Teprve až se ukáže, že látka nemá žádné závažnější vedlejší účinky, bude možné přistoupit ke klinickým testům.

„Problém je, že testy stojí desítky i stovky milionů korun. Hledáme proto výrobce, který by měl o naše lepidlo zájem a pomohl testování zaplatit. Díky unikátnímu složení a širokým možnostem využití nabízí obrovský potenciál,“ dodala Vojtová.

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