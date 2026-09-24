V Brně testují lepidlo na zlomeniny. Inspiroval ho sliz mušlí

S léčbou tříštivých zlomenin by v budoucnu mohlo pomoci kostní lepidlo, které v současné době testují vědci z výzkumného centra CEITEC Vysokého učení technického v Brně. Jednotlivé úlomky kosti se pomocí něj dají přilepit na své místo, poté se lepidlo postupně samo vstřebá a rozloží na látky, které se v těle běžně vyskytují. Lékaři navíc mohou do lepidla přidat také antibakteriální a hojivé látky.
Lepidlo má dvě složky – lepivý gel a biokeramický prášek. Smícháním vznikne hmota, která kosti slepí, ale zároveň je porézní. „Díky tomu je velice podobná skutečné kosti. Můžou jí tak procházet živiny či krev – a tedy i kmenové buňky, které se běžně vyskytují v těle pacienta, například v kostní dřeni. Ty naše lepidlo postupně obrostou a přemění na kost,“ uvedla vedoucí výzkumné skupiny pokročilých biomateriálů Lucy Vojtová.
„Nevím o tom, že by existoval produkt, který by měl podobné vlastnosti jako naše lepidlo. Proto také v současnosti řešíme jeho patentování,“ doplnila Vojtová, která se výzkumu vstřebatelného kostního lepidla věnuje už asi dvacet let.
Inspirováno přírodou
Když brněnští vědci hledali vzor, kterým se inspirovat, našli ho u mušlí. „Dokáží se nalepit na kameny i ve vlhkém prostředí. A my jsme potřebovali, aby se lepidlo například při kontaktu s krví nerozpouštělo nebo nevyplavilo,“ vysvětlila Lenka Michlovská, která projekt vede. Vědci proto zkoumali složení proteinů, které mušle vypouštějí, když se chtějí ke dnu přilepit. A na stejném principu teď pracuje také jejich lepidlo.
Jeho hlavní výhodou je možnost aplikovat ho i injekčně a rovnoměrně ho nanášet. Navíc se nabízí možnost lepit malé úlomky pod rentgenem, bez nutnosti příliš velkého operačního zásahu. Pomocí lepidla mohou lékaři přichytit i drobné úlomky kosti, které se při klasických operacích jinak většinou odstraňují. Bývají totiž příliš malé na to, aby se daly sešroubovat.
Vědci zatím lepidlo nezkoušeli na lidech, mají hotové laboratorní testy a pokračuje i testování na ovčích modelech. Podílejí se na něm také odborníci z Fakultní nemocnice Brno, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a Českého vysokého učení technického v Praze. Teprve až se ukáže, že látka nemá žádné závažnější vedlejší účinky, bude možné přistoupit ke klinickým testům.
„Problém je, že testy stojí desítky i stovky milionů korun. Hledáme proto výrobce, který by měl o naše lepidlo zájem a pomohl testování zaplatit. Díky unikátnímu složení a širokým možnostem využití nabízí obrovský potenciál,“ dodala Vojtová.